VISIÓN SEMANAL DE LOS MERCADOS
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil, analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Leer más
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Leer más
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil, analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos...
Los índices estadounidenses caen desde máximos históricos Coca-Cola (KO.US) registró cifras trimestrales optimistas La...
El Tesoro de EEUU acusa de supuesta actividad ilícita a instituciones financieras en lo referente a blanqueo de capitales a través de...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
Goldman Sachs emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
La sesión de hoy se destaca nuevamente por la debilidad del dólar estadounidense frente al resto de las principales divisas .. Mientras que...
Se puede observar la debilidad del dólar durante la sesión de hoy, siendo la libra esterlina la que más se beneficia (respaldada por...
Nuevo análisis de XTB. Coca-Cola dará a conocer hoy sus resultados, que esperan mejorar según las estimaciones, los registros del...
La primera semana de la temporada de resultados de EE. UU. Para el primer trimestre de 2021 ya ha quedado atrás y ahora los inversores se están...
Nuevo análisis de XTB. A la espera de los resultados de IBM, donde se estiman caídas en los ingresos y beneficios respecto al mismo trimestre...
Los mercados europeos bajan tras una mayor apertura DE30 se vuelve negativo en el día BMW quiere que el 25% de sus ventas...
El EURUSD ha mostrado un fuerte movimiento alcista al comienzo del horario de negociación europeo del lunes y se ha roto por encima del nivel de...
El oro disfrutó de un fuerte movimiento alcista la semana pasada, pero se ha topado con una resistencia en el 38,2% de retroceso del último...
Los mercados europeos abren al alza Resultados de Coca-Cola, IBM y United Airlines Aumentan las tensiones entre Rusia y Ucrania Se...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la semana con el repaso semanal de mercados, ¿qué nos deparará la semana?
Las acciones en Asia cotizan al alza al comienzo de una nueva semana. El S & P / ASX 200 ganó alrededor de un 0,2%, el Kospi subió...
Las acciones en Asia cotizan al alza al comienzo de una nueva semana. El S & P / ASX 200 ganó alrededor de un 0,2%, el Kospi subió...
La renta variable europea gana por séptima semana Dow y S&P 500 alcanzaron otros máximos históricos Turquía...
La confianza del consumidor de EE. UU. Sube a un máximo de un año Las expectativas de inflación saltaron al máximo de...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor