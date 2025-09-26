MACRO: El sentimiento de U. Michigan aumenta junto con las expectativas de inflación
La confianza del consumidor de EE. UU. Sube a un máximo de un año Las expectativas de inflación saltaron al máximo de...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las acciones de Alcoa (AA.US) subieron el viernes casi un 8,0% después de que el productor de aluminio anunciara los resultados del primer trimestre...
El sentimiento de mercado a nivel global ha mejorado en la semana actual, tras la tangible mejora en los datos de ventas minoristas en EEUU (marzo). Los...
Los principales índices alcanzan nuevas cifras récord Los datos de construcción de vivienda en EEUU, en su punto más alto...
El dato de sentimiento del consumidor (Universidad de Michigan) ha crecido desde los 84.9 puntos (marzo) hasta los 86.5 (abril), frente a las expectativas...
El oro disfrutó ayer de un fuerte movimiento alcista debido a la caída de los rendimientos de los bonos. Las ganancias en el mercado del...
El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) prohibirá el uso de criptoactivos en los pagos a partir del 30 de abril, según...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 alcanza un nuevo récord histórico Informes preliminares de ganancias de...
