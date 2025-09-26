🚀 DE30 alcanza nuevos máximos históricos
DE30 ha estado operando en un rango de negociación estrecho de menos de 150 puntos desde el comienzo de la semana anterior. Sin embargo, gracias...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Nuevo análisis de XTB. BlackRock publicó sus resultados Q1'2021 con nuevos máximos en ingresos y beneficios que superaron no solo...
El oro ha dado un fuerte movimiento alcista ayer y ha logrado romper un rango de cotización. El metal precioso ganó más del 1,5% y...
Los mercados europeos abren al alza Se espera que la confianza del consumidor de la UM mejore en abril Informes de ganancias de Morgan...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer en máximos históricos. S&P 500 ganó 1.11%, Dow Jones...
Optimistas ventas minoristas y solicitudes de desempleo en EE. UU. El rendimiento de los bonos estadounidenses a 10 años cayó...
¡Ya estamos a menos de dos días! Ya está aquí el mayor evento online para inversores en España sobre...
Las acciones de Virgin Galactic (SPCE.US) se desploman más del 13% borrando sus ganancias de 2021 después de que una presentación...
Las ventas minoristas de EE. UU. se dispararon al 9,8% intermensual Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. caen a mínimos en el...
El precio de la plata subió más del 2% a su nivel más alto en más de un mes, ya que el dólar se mantuvo en torno a un...
Las ventas minoristas de EE. UU. se dispararon en marzo Las solicitudes de desempleo cayeron a un mínimo de más de un año Continúa la...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario de Pablo Gil dónde aprenderemos a leer el mercado junto a un trader profesional.
En 5 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil dnos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que nos permitirán...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,576 millones en la semana que finalizó el 10 de abril, en comparación...
Coinbase (COIN.US), el mayor exchange de criptomonedas de EE. UU., debutó en el intercambio Nasdaq el miércoles. El precio de referencia...
Nuevo análisis de XTB. La consultora Indra ha conseguido ser partner de SAP en España y junto con las expectativas del negocio para los próximos...
El índice de referencia alemán está probando una resistencia importante. ¿Habrá ruptura en esta ocasión? Gráfico...
El Banco Central de la República de Turquía dejó sin cambios su tipo de interés de referencia en el límite inferior...
Durante la sesión de ayer pudimos observar claros incrementos en el par de divisas AUDCAD. Los compradores llevaron a la ruptura del escote del...
Los activos rusos se están viendo afectados hoy tras los informes que dicen que Estados Unidos están preparando sanciones para el país...
