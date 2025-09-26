RUS50 cae por las sanciones
Los activos rusos se están viendo afectados hoy tras los informes que dicen que Estados Unidos están preparando sanciones para el país...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análisis de XTB. Gestamp, la empresa metalúrgica española del sector de la automoción, está teniendo un desempeño...
Los mercados bursátiles europeos cotizan al alza el jueves DE30 prueba un retroceso del 61,8% en 15.270 ptos Deutsche Wohnen...
Los metales preciosos cotizan al alza hoy, beneficiándose de la debilidad del dólar estadounidense. El paladio es el mejor dentro del grupo,...
Los índices europeos se abren planos o ligeramente al alza Datos de ventas minoristas de EE. UU. A la 1:30 p.m. BST Se espera que...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. S&P 500 cayó 0.41%, Dow Jones agregó 0.16%,...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario, conoce al mejor trader de la XTB TRADING CUP 2021 y cuál fue su estrategia utilizada en el concurso...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario donde te enseñamos los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los...
Informes de ganancias optimistas de los principales bancos de EE. UU. Coinbase (COIN.US) se dispara en su debut en el mercado Las existencias...
Coinbase (COIN.US), uno de los principales intercambios de criptomonedas, se hizo público hoy en Wall Street. La compañía fue fundada...
Las acciones de Bed Bath & Beyond (BBBY.US) se desplomaron más de un 9,0% después de que la compañía informara cifras trimestrales...
Credit Suisse ha publicado una recomendación en el par de divisas EURGBP El Banco recomienda tomar una posición corta en el par siguiendo...
BofA ha publicado una recomendación en el par de divisas CHFJPY. El Banco recomienda tomar posiciones cortas en el par siguiendo los siguientes...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Cayeron en 5.890 millones de barriles en la semana que terminó el 9 de abril, luego de una disminución...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde explicamos de forma práctica una metodología de análisis sencilla que...
Los índices estadounidenses caen al comienzo de la temporada de resultados del primer trimestre Las acciones de Goldman Sachs (GS.US) subieron...
Justo antes del inicio de la sesión de EE. UU., El precio del oro cayó bruscamente y se rompió por debajo del soporte en torno a los...
Después de que el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia cayó, lo que provocó que el dólar bajara,...
US100 Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico estadounidense: Nasdaq (US100). Al observar el intervalo H4, podemos...
