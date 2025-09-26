Top 3 gráficos de la semana: US100, OIL, DE30
US100 Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico estadounidense: Nasdaq (US100). Al observar el intervalo H4, podemos...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las acciones de Goldman Sachs (GS.US) subieron casi un 2% en la fase previa a la comercialización después de que uno de los mayores bancos...
En 10 minutos daremos comienzo al seminario "Apertura de Mercado americano" , puede seguir el seminario a través de este enlace:
El último dato de inflación en EE. UU. ha alcanzado 2.6%. De momento el mercado está tranquilo pero no podemos olvidar las repercusiones...
Los mercados europeos cotizan ligeramente al alza DE30 intenta romper por encima de los 14,249 ptos. Covestro y SAP publicaron ganancias...
Nuevo análisis de XTB. En esta ocasión, comentamos la salida de Coinbase por listing directo, sin colocación por parte de los bancos,...
La aceleración masiva del IPC de EE.UU. mostrada por la publicación de datos ayer no fue suficiente para hacer mella en el estado de ánimo...
El dólar neozelandés es la divisa principal con mejor rendimiento en la actualidad. El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda decidió...
Se espera que los mercados europeos abran al alza JPMorgan, Goldman Sachs y Wells Fargo informan ganancias del primer trimestre Discursos...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. S&P 500 ganó 0.29%, Nasdaq agregó 1.05%, Dow...
Las acciones europeas se mantienen estancadas ante datos económicos mixtos Tasa de inflación más fuerte de lo esperado para EE....
La noticia de que la vacuna de Johnson & Johnson (JNJ.US) se pondría en pausa pareció ser beneficiosa para Moderna (MRNA.US), cuyas...
Tras los datos de inflación de EE. UU., se podía observar un fortalecimiento del dólar y una caída de aproximadamente 20 pips...
Otra sorpresa de inflación al alza Un aumento en los precios de la gasolina representó aproximadamente la mitad de la ganancia La...
La tasa de inflación de EE. UU. por encima de las previsiones. La FDA recomienda detener la distribución de la vacuna JNJ (JNJ.US) Los...
Los rendimientos de los bonos están cayendo claramente, a pesar de la lectura de la inflación ligeramente por encima de las expectativas,...
AMD lidera el mercado gaming y entra con fuerza en el ámbito empresarial Hace unos pocos años que am.the se ha consolidado como la líder...
Petróleo: Arabia Saudita tiene la intención de entregar petróleo crudo casi como lo esperaban las refinerías de APAC...
La tasa de inflación anual en los EE. UU. aumentó a 2,6% en marzo desde el 1,7% del mes anterior y superó las expectativas del mercado...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
