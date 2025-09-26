Informes de resultados importantes para esta semana
¡La temporada de resultados de Wall Street comienza esta semana! Como de costumbre, el comienzo de la maratón de resultados está marcado...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análisis de XTB. Repsol consolida los 10€ por acción, aprovechando las correcciones en el precio del barril de petróleo....
Los mercados bursátiles europeos cotizan en su mayoría a la baja DE30 intenta romper por encima del rango de negociación Deutsche...
El comercio de metales industriales está bajo presión hoy: el COBRE cae un 1,4%, el NÍQUEL desciende un 3% mientras que el ZINC se...
Los mercados de valores europeos abren a la baja La temporada de resultados en EE. UU. comienza esta semana Se espera que los mercados...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la semana con el repaso semanal de mercados, ¿qué nos deparará la semana?
Las acciones en Asia cotizan a la baja al comienzo de una nueva semana. El Nikkei cae un 0,6%, el S & P / ASX 200 cotiza un 0,3% más bajo...
Conozca cuáles fueron los instrumentos más operados en la TRADING CUP 2021 y qué rendimientos tuvieron. Conéctate con nosotros...
Las acciones de Harley-Davidson (HOG.US) subieron más del 4% después de que analistas de Northcoast elevaron el fabricante de motocicletas...
La temporada de ganancias de EE. UU. para el primer trimestre de 2021 comienza la próxima semana y los informes corporativos tienden a ser impulsores...
Los precios al productor de EE. UU. aumentan más de lo previsto Los precios al productor de China son los más altos desde 2018 Hoy,...
Inflación del IPP por encima de las previsiones Dow Jones y S&P 500 alcanzan nuevos maximos Las acciones de Levi Strauss (LEVI.US) subieron...
Los precios al productor para la demanda final subieron un 1,0% desde el 0,5% del mes anterior. Los precios al productor interanual en los EE. UU. Aumentaron...
El cobre ha subido más de un 100% durante el último año hasta el punto de atacar la zona de máximos históricos. Por...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
Nuevo análisis de XTB. Una de las principales contratistas de defensa de EE.UU. se ha disparado un 20% en los últimos 2 meses, desde el ataque...
La lectura de la inflación en China fue muy sorprendente. La inflación del IPP al productor aumentó 4.4% año contra la expectativa...
Hay un dicho que dice que hay dos fuerzas principales del mercado: la codicia y el miedo. Los datos de endeudamiento ilustran esto muy bien y podrían...
Los granos pueden disfrutar de una volatilidad elevada hoy a las 5:00 pm BST cuando se publique el informe WASDE. Se espera que el informe muestre existencias...
