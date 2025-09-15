Las acciones de Goldman Sachs suben un 2,5% tras los resultados trimestrales 🏛️
Las acciones de Goldman Sachs (GS.US) están subiendo casi un 2,5% luego de que la entidad financiera publicara sus resultados correspondientes...
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
El tipo de cambio USDCLP inició la jornada con una tendencia bajista, reflejando un contexto internacional más favorable para las monedas...
Informe de inflación en Suiza PPI: actual -0,1% interanual. Dato previo de -0,1%. PPI: actual 0,1% intermensual. Dato previo de...
El calendario económico de hoy es excepcionalmente ligero, incluso para ser lunes. Durante la mañana conoceremos el Índice de Precios...
Donald Trump anunció ayer una reducción de aranceles para equipos electrónicos, lo que alimenta el optimismo en Asia. Los productos...
Los índices estadounidenses han recuperado sus pérdidas iniciales y se encaminan hacia el cierre de la sesión en terreno positivo...
Los futuros de trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago (trigo) suben casi un 3 % hoy, alcanzando un nivel técnico clave en medio de las persistentes...
El oro está alcanzando nuevos máximos históricos hoy, con una alza superior al 1,5 % (y un pico de más del 2 %), ya que la...
La segunda semana de abril estuvo dominada por una gran volatilidad en los mercados. En primer lugar, los índices estadounidenses entraron oficialmente...
John Williams, de la Reserva Federal, desestimó las preocupaciones sobre la estanflación, al tiempo que subrayó que el organismo pondrá...
El peso mexicano opera estable este jueves, en una jornada marcada por la publicación de cifras de producción industrial mejores a lo esperado...
El mercado bursátil estadounidense intentó varias veces recuperarse durante la jornada, aunque las condiciones siguen siendo difíciles...
Flujos masivos de salida reflejan un cambio profundo en la percepción del riesgo Esta semana, el mensaje del mercado fue contundente: la política...
El tipo de cambio USDCLP inicia la jornada con un retroceso de 0,9%, ubicándose en torno a los 981 pesos por dólar, impulsado por dos factores...
Sentimiento preliminar Universidad de Michigan: 50,8 (Pronóstico: 53,8; Anterior: 57,0) Condiciones preliminares Universidad de Michigan:...
Informe del PPI de EE. UU. para marzo: PPI interanual: 2,7% (Pronóstico: 3,3%; Anterior: 3,2%) PPI mensual: -0,4% (Pronóstico:...
BlackRock (BLK.US) publicó sus resultados del primer trimestre de 2025, los cuales estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado....
