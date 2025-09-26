Gráfico del día - Trigo
Los granos pueden disfrutar de una volatilidad elevada hoy a las 5:00 pm BST cuando se publique el informe WASDE. Se espera que el informe muestre existencias...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los mercados europeos luchan por encontrar una dirección DE30 se cierne cerca de la marca de 15,200 pts TUI prevé aumentar...
Se espera que los mercados de valores europeos abran planos Datos del mercado laboral canadiense a la 1:30 pm BST El informe WASDE puede...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. S&P 500 agregó 0.42%, Dow Jones ganó 0.17%, Nasdaq...
S&P 500 alcanza su máximo histórico Las solicitudes de desempleo en Estados Unidos volvieron a aumentar la semana pasada El oro...
Las acciones de Constellation Brands (STZ.US) cayeron más del 4% a pesar de que el fabricante de cerveza Corona registró cifras optimistas...
El maíz y la soja alcanzaron mínimos de varios años el pasado abril, entre los temores sobre una menor demanda de materias primas...
Los reclamos por desempleo en Estados Unidos vuelven a decepcionar Más de 18 millones de estadounidenses todavía reciben cheques...
Debil informe de prestaciones por desempleo S&P 500 rompe otro record histórico Box (BOX.US) anuncia una colaboracion estratégica...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario de Pablo Gil dónde aprenderemos a leer el mercado junto a un trader profesional.
En 10 minutos damos inicio a un seminario con Pablo Gil, donde nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que...
El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo fue de 0,744 millones en la semana que finalizó el 3 de abril, en...
Twitter (TWTR.US) ha atraído menos atención desde que Donald Trump fue prohibido en la plataforma de redes sociales. Sin embargo, el negocio...
Se acaban de publicar las actas de la reunión de marzo del BCE. A continuación, presentamos conclusiones clave: Los formuladores de...
El oro ha estado ganando significativamente desde finales de marzo, lo que está relacionado con la caída de los rendimientos de los bonos...
SEB emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Nuevo análisis de XTB. Revisando el aspecto técnico de Microsoft, tras romper a nuevos máximos históricos, analizamos el comportamiento...
El dato de costes a la producción en Europa ha salido más alto de lo previsto y mañana se publica este mismo dato en EEUU donde se...
Nuevo análisis de XTB. NIO ha alcanzado un hito histórico alcanzando por primera vez la fabricación del vehículo 100.000. A...
