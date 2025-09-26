Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. S&P 500 agregó un 1,44%, Dow Jones ganó un 1,13%,...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. S&P 500 agregó un 1,44%, Dow Jones ganó un 1,13%,...
Yellen supuestamente solicitará una tipo impositivo corporativo mínima global US30 alcanza su máximo histórico Acciones...
En 5 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil donde te enseñamos a leer el mercado. Conéctate con nosotros a través...
Se espera que la sesión de hoy sea relativamente tranquila debido a la falta de volatilidad del mercado. Los mercados de Europa, China y Australia...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) subieron más del 7% en la sesión previa a la comercialización en EE. UU. después de que el...
¡Ya queda menos! Vuelve el mayor evento online para inversores sobre tendencias en el mundo de la inversión, los mercados financieros...
La capitalización total del mercado de criptomonedas alcanzó casi 2.000M $ La volatilidad realizada de tres meses de Bitcoin ha caído...
Nuevo análisis de XTB. La aprobación del programa de apoyo al sector de las infraestructuras del Presidente de EE.UU. podría ser de...
La libra esterlina subió bruscamente tras los comentarios del primer ministro Boris Johnson que impulsaron las esperanzas de una recuperación...
El precio del petróleo cayó ligeramente en las primeras operaciones del lunes tras las ganancias de más del 3% el jueves pasado,...
PMI de servicios ISM de EE. UU. Mercados europeos cerrados por vacaciones Boris Johnson anunciará planes para reabrir la economía Los...
Los estados de ánimo optimistas dominaron al final de esta semana cuando Biden dio a conocer un plan de gasto masivo en infraestructura. Las actas...
El informe de nómina no agrícola de EE. UU. del viernes mostró que la economía agregó 916 mil empleos en marzo, la mayor...
Hoy prevalecen estados de ánimo positivos en los mercados asiáticos. El Nikkei subió un 0,8%, Kospi añadió un 0,10%....
Las expectativas del mercado apuntan a un informe de NFP muy sólido para marzo. Aún faltan 9,5 millones de puestos de trabajo en comparación...
EN 5 MINUTOS: Comience su día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los...
Conozca al mejor trader de la cuarta y última semana de entrenamiento de la XTB TRADING CUP y cuál fue su estrategia utilizada en el concurso...
El presidente Biden presenta el plan de infraestructura Informe de ADP por debajo de las expectativas Las acciones de BlackBerry (BB.US) cayeron...
Barclays publicó una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta con los...
Mientras que en Europa hoy podemos ver estados de ánimo mixtos o incluso ligeramente bajistas, la sesión en el extranjero comienza alcista....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor