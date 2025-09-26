ULTIMA HORA: Los inventarios del Crudo americano caen inesperadamente .
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Cayeron en 0,88 millones de barriles en la semana que terminó el 26 de marzo, despues de un aumento de 1.912...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
ORO Comenzamos el análisis de hoy con el mercado del oro. Al observar el marco de tiempo diario, podemos ver que la corrección alcista...
France remains the leader of the luxury goods market. Previously supported by strong expansion, throughout Asia, the sector’s companies are still...
El informe de ADP sobre los cambios en el empleo de Estados Unidos de marzo se publicaron a la 1:15 pm GMT. Se esperaba que los datos mostrasen...
El mercado ya está preparándose para una positiva lectura del informe ADP, dadas las expectativas de generación de nuevos empleos...
Recientemente, se ha conocido el resultado del informe API de petróleo: se ha registrado un crecimiento en el inventario de crudo, y en suma, la...
El paladio se vio afectado el lunes cuando Nornickel anunció que reanudaría la producción en dos minas en Sudáfrica. Sin embargo,...
Los mercados bursátiles europeos operan mixtos DE30 cotiza cerca de máximos históricos Bayer planea subastar...
Vuelve el mayor evento online para inversores en España sobre tendencias en el mundo de la inversión, los mercados financieros...
La Casa Blanca ha publicado un informe relativo al plan de infraestructuras de Biden. El Presidente de EEUU comparecerá hoy a las 9:20 pm (GMT+1);...
La renta variable europea arranca con tono bajista Biden concretará detalles acerca de su plan de infraestructuras El...
Los índices americanos cerraron a la baja la sesión de ayer. S&P 500 cayó un 0.32%, Dow Jones un 0.31% y Nasdaq cerró...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario donde te mostramos el correcto uso de la xStation para la Trading Cup 2021. Conéctate en el siguiente...
La confianza del consumidor estadounidense aumentó en marzo, el nivel más alto desde que comenzó la pandemia de COVID-19,...
Las acciones de Yelp (YELP.US), conocida compañía de Internet, crecían más del 6% tras actualizarse su valoración...
La evolución económica en Estados Unidos parece mucho mejor que en Europa, aunque eso no era lo que esperaban los analistas a finales del...
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años alcanzó nuevos máximos de 14 meses Acciones tecnológicas bajo presión PayPal...
El DAX alemán continúa con el movimiento alcista durante la sesión de hoy. El índice ha roto el nivel psicológico de...
