Materias primas - Crudo, Soja, Azúcar, Paladio(30.03.2021)
Crudo El tráfico en el Canal de Suez ha sido reanudado tras una semana de bloqueo. La limpieza de dicho canal mantuvo con presión...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Crudo El tráfico en el Canal de Suez ha sido reanudado tras una semana de bloqueo. La limpieza de dicho canal mantuvo con presión...
La confianza del consumidor en EEUU (marzo) ha ascendido hasta los 109.7 puntos desde el último mes (febrero), donde registró 91.3 (y superando...
El precio del oro cayó más de un 1,5% hoy y el metal precioso está probando un soporte importante en $ 1681 / oz, en medio de un fortalecimiento...
El IPC en Alemania ha crecido hasta alcanzar el 1.7% interanual en marzo, desde el dato previo (febrero) cifrado en 1.3% interanual. Esto ha reflejado...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 sube por encima de 14,900 ptos. Volkswagen estaría considerando cambiar de nombre Los...
La lira turca cotiza a la baja frente al dólar estadounidense y al euro hoy. La divisa se está debilitando después de que Recep Erdogan,...
Los índices en EEUU cerraron la sesión de ayer a la baja en una mayoría de casos. S&P 500 cayó un 0.09%, Nasdaq un...
La renta variable europea abre al alza Datos de inflación en España y Alemania Datos de confianza del consumidor...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Nuevo seminario donde te presentamos quiénes fueron los ganadores de la cuarta semana de entrenamiento en la TRADING CUP 2021 y qué...
Las acciones bancarias retroceden por incumplimiento de Archegos Capital Se reanuda el tráfico en el Canal de Suez La mayoría de...
El precio del paladio cae cerca de un 6% y alcanza su último mínimo semanal en 2510 USD/onza en la sesión de hoy. Esto se debe a que...
Fidelity, trabajando en la creación de un ETF de Bitcoin Hermes Network lanza sus zk-rollups en la red principal de Ethereum Tesla...
Las acciones de Tesla Inc (TSLA.US) cayeron un 3% después de que el CEO Elon Musk indicara los desafíos continuos para el fabricante de vehículos...
Nuevo análisis de XTB. La teleco vasca ha amanecido hoy un 15% arriba en bolsa tras anunciarse la OPA lanzada por MásMóvil, que planea...
Acciones bancarias bajo presión tras debacle de Archegos Se reanuda el tráfico del Canal de Suez Las acciones de Goldman Sachs (GS.US)...
Archegos Capital es el fondo de inversión estadounidense que ha llamado la atención el viernes y sigue haciéndolo hoy. Se dice que...
Comercio de los mercados europeos mixto DE30 se recupera de un nuevo récord histórico BASF planea reducir las emisiones...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor