El gráfico del día - OIL.WTI (29.03.2021)
El crudo cotiza a la baja hoy, tras reanudarse el tono habitual en el plano comercial. Ever Given, el navío encallado en el Canal de Suez, ha sido...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los mercados europeos arrancan planos El navío encallado en el Canal de Suez, de nuevo en circulación; el precio del crudo...
La renta variable en Asia arranca la semana actual con tinte mixto. Nikkei acumula +0.5%, S&P/ASX 200 cae -0.3%, Kospi cotiza también...
Muy buenos días a todos: Comenzamos la semana con la revisión semanal ¿qué habrá pasado que pueda afectar a mis inversiones?
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario y te presentamos los instrumentos más operados la cuarta y última semana de entrenamiento...
La próxima semana en los mercados será un poco más corta, ya que la mayoría de las bolsas de valores del mundo desarrollado...
Nio (NIO.US) anunció que se ve obligada a detener temporalmente la producción de vehículos eléctricos en su planta de Hefei,...
La lectura del sentimiento del consumidor de marzo de la Universidad de Michigan saltó al nivel más alto en un año luego del "tercer...
El precio del trigo cayó alrededor de $ 6.1 por bushel, que es el nivel más bajo desde el 28 de diciembre, ya que el clima favorable...
La Fed levantará las restricciones sobre los pagos de dividendos de los bancos y las recompras de acciones Figuras PCE mixtas Las...
Nuevo análisis de XTB. Muchos os habréis preguntado qué pasará con el precio de la acción de CaixaBank el próximo...
BofA ha publicado una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
No es un secreto que Asia, en general, ha contenido la pandemia de COVID mucho mejor que el mundo occidental. Esta ventaja podría permitirle llevar...
En 5 minutos iniciamos un nuevo seminario, haremos un repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias...
Últimamente he montado varias estrategias relativas entre acciones españolas (SAN, BBVA, BKT, TEF, MVC e IBEX). Además sigo con mi...
Las acciones europeas cotizan al alza DE30 alcanza el máximo diario en 14,790 ptos. Allianz compró la unidad polaca...
El índice ruso RTS (RUS50) cayó más del 10% desde un máximo reciente posterior a la pandemia en 1,558 pts en medio de la caída...
Los mercados europeos abrirán al alza El Canal de Suez permanece bloqueado por un barco atascado Gastos e ingresos personales de...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
