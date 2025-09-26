Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses lograron recuperarse de las pérdidas y finalizaron la sesión de ayer en alza. S&P 500 ganó...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los índices estadounidenses lograron recuperarse de las pérdidas y finalizaron la sesión de ayer en alza. S&P 500 ganó...
Rebalanceo Trimestral El rendimiento bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subió después de una débil subasta...
Las acciones de GameStop (GME.US) subieron un 43% durante la sesión de hoy, ya que el minorista de videojuegos está tratando de borrar las...
Las solicitudes semanales de desempleo en EE. UU. caen al mínimo de 1 año 19 millones de estadounidenses todavía reciben cheques...
Los mercados bursátiles mundiales extendieron las caídas recientes durante la sesión de hoy. El Nasdaq, que actualmente tiene el peor...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario de Pablo Gil dónde aprenderemos a leer el mercado junto a un trader profesional.
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario donde Pablo Gil nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que...
Las acciones estadounidenses están bajo presión mientras los operadores sopesan los nuevos comentarios de Powell Las solicitudes semanales...
BofA emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
El DE30 está perdiendo valor el jueves, probando el límite inferior de un patrón de consolidación. D1 El DE30 cae a su...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,684 millones en la semana que finalizó el 20 de marzo, en comparación...
La escasez de semiconductores está teniendo un impacto negativo en la economía mundial. La situación parece especialmente desalentadora...
Nuevo análisis de XTB. L'Oreal continua con un rendimiento en le precio de la acción espectacular. Su evolución histórica...
Iniciamos un nuevo seminario donde damos un recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto...
El índice alemán comenzó la sesión de hoy a la baja. Sin embargo, las caídas se borraron rápidamente, al igual...
El dólar estadounidense se apreció frente al euro por la mañana, lo que podría estar relacionado con la incertidumbre de los...
El ORO está decepcionando a muchos inversores en lo que llevamos de año. Algunos se preguntan si tal vez hay que avandonar la idea de que...
Las acciones en Europa cotizan ligeramente a la baja DE30 intenta romper por encima de los 14,600 ptos. Deutsche Wohnen espera un...
Nuevo análisis de XTB. LVMH publicó unos resultados excepcionalmente malos en 2020, pero por el impacto de la pandemia. Históricamente...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor