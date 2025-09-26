Gráfico del día - US100
El índice tecnológico estadounidense Nasdaq-100 (US100) cayó un 2% ayer. Echando un vistazo al índice desde un punto de vista...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los mercados europeos se abren más o menos planos Banqueros centrales en BIS Innovation Summit 2021 Decisión de tipos del...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,55%, el Nasdaq bajó un 2,01% y el...
PMI sólidos en Europa Alemania revierte los planes de cierre de Semana Santa Las existencias de petróleo de EE. UU. aumentan...
AMC (AMC.US) cayó más del 5% durante la sesión de hoy, ya que Disney (DIS.US) dijo que lanzará algunas películas, incluidas...
Sector Servicios de EEUU crece a máximos de 6 años El crecimiento de las fábricas en EE. UU. sigue siendo sólido Los...
Cuando se mira al USDCAD en el intervalo H1 desde el punto de vista técnico, se puede ver que el último movimiento alcista está "retenido"...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Las acciones estadounidenses intentan recuperarse de las grandes pérdidas de ayer. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. Aumentaron en 1,91 millones de barriles en la semana que terminó el 19 de marzo, luego de un aumento de...
El PMI manufacturero de EE. UU. (Flash) aumentó a 59,0 en marzo desde 58,6 en febrero, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas...
OIL (D1) El mercado del petróleo ha estado operando en un movimiento ascendente desde principios de noviembre de 2020. Sin embargo, el precio...
Nuevo análisis de XTB. Si hablamos de BMW, también hay que hacerlo de Daimler Mercedes-Benz, que también apuesta por la electrificación...
Ayer, la mayoría de los principales pares de divisas cayeron a medida que subía el índice del dólar estadounidense (USDIDX),...
Los mercados europeos cotizan a la baja el miércoles DE30 vuelve a rebotar en el soporte de 14,600 pts. Mercedes Benz suspenderá...
