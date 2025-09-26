📊 SEMINARIO ESPECIAL PABLO GIL
¡Ya estamos en directo! En este evento, Pablo Gil nos desvelará las pautas para iniciarse de forma correcta en el mercado de acciones....
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
¡Ya estamos en directo! En este evento, Pablo Gil nos desvelará las pautas para iniciarse de forma correcta en el mercado de acciones....
Nuevo análisis de XTB. La compañía bávara publicó su informe anual y nos ha dejado claro hacia dónde se quiere...
El petróleo cotiza un 2% más hoy e intenta recuperarse de una venta masiva que ocurrió ayer. El precio del crudo se ve respaldado...
La publicación Flash PMI de marzo fueron publicaciones clave programadas para la sesión europea de hoy. Como siempre, las lecturas de Francia...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja PMI flash de Europa y Estados Unidos Segundo día de testimonio de Powell Se...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
A pesar de una pausa en el reciente aumento de los rendimientos, los metales preciosos y el EURUSD luchan por recuperar el aliento. La venta masiva en...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,76%, el Dow Jones bajó un 0,94% y...
Una nueva versión de la XTB TRADING CUP, el concursos de inversiones más importantes de América. Y para eso te presentamos cómo...
La acción favorita de los traders de Robinhood, Gamestop (GME.US), informará sobre sus ganancias del cuarto trimestre...
Ventas de viviendas nuevas en EE. UU. en mínimos de 9 meses Menor número de solicitudes de hipotecas Las ventas de viviendas nuevas...
Los inversores se centran en la primera audiencia conjunta de Powell y Yellen La agencia de salud de EE. UU. expresó su preocupación...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Acceda al seminario online y aprenda a leer el mercado...
TD BANK emitió una recomendación para el par de divisas GBPJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los...
TD BANK emitió una recomendación para el par de divisas EURJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los...
Nuevo análisis de XTB. Las malas noticias sobre las expectativas de la actividad aeroportuaria en Europa, tras una recomendación negativa...
Comience su día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Para todos aquellos que no conozcan a Salesforce (SRM.US), es una empresa estadounidense de software bajo demanda, para la gestión del capital humano...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor