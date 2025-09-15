⌚ Boletín Diario de Mercados
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Situación general del mercado: El sentimiento en la última sesión bursátil de la semana en Europa es mixto. El índice...
Los futuros sobre el índice de volatilidad VIX suben hoy cerca del 3%; sin embargo, comparado con los máximos de ayer por sobre 40, el VIX...
El Ministro de Finanzas de la República Popular China anunció que, a partir del 12 de abril, entrará en vigor un nuevo arancel más...
Los precios del oro han alcanzado hoy nuevos máximos históricos, con el oro al contado subiendo más de un 1% hasta los 3.207,20 dólares...
Los informes economicos del Reino Unido dan la sorpresa y se sitúan por encima de las expectativas. La estimación del PIB interanual ha alcanzado...
El precio del oro se disparó a máximos sin precedentes, superando los 3.200 dólares por onza y alcanzando un récord de 3.206,84...
El calendario económico de hoy incluye los datos del PIB del Reino Unido, las lecturas de la inflación europea y las cifras de precios al...
El tipo de cambio en México se deprecia cerca de 1% este jueves, alcanzando un máximo intradía de 20.56 y un mínimo de 20.27,...
El tipo de cambio en Chile intenta estabilizarse en torno a los 979 pesos por dólar, tras una fuerte caída registrada en la jornada previa,...
Los índices estadounidenses cayeron hoy, borrando parcialmente el alza registrada ayer. La volatilidad del mercado sigue siendo muy elevada...
Funcionarios de la Casa Blanca informaron hoy a CNBC que el valor total de los aranceles impuestos a China ha aumentado a 145%. Esta cifra incluye: Aranceles...
Los republicanos de la Cámara aprueban por escaso margen el plan presupuestario del presidente Trump con 216 votos a favor y 214 en contra el jueves,...
Las acciones de U.S. Steel cayeron 7,9% después de que el presidente Donald Trump reiterara su oposición a la adquisición de la compañía...
Cambio en inventarios de gas natural según la EIA (BCF): Dato actual: 57B Pronóstico: 55B Dato anterior: 29B El...
El CEO de Amazon (AMZN.US), Andy Jassy, enfatizó la necesidad de que la empresa opere como la "startup más grande del mundo"...
