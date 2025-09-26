Resumen de materias primas - Plata, Petróleo, Azúcar y Maíz
Plata La plata ha estado superando al oro recientemente, gracias a una contracción corta anterior, así como a una mejor perspectiva...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Plata La plata ha estado superando al oro recientemente, gracias a una contracción corta anterior, así como a una mejor perspectiva...
La fuerte apreciación del dólar estadounidense, que llevó a la caída del par EURUSD por debajo de 1,18 y al debilitamiento...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 una vez más rebotó en el apoyo de 14,600 pts Moody's afirmó...
Nuevo análisis de XTB. Naturgy ha recibido el visto bueno por parte del organismo regulador de la competencia de México, una de las localizaciones...
El testimonio en el Congreso del presidente de la Fed, Powell, y del secretario del Tesoro, Yellen, es un evento clave del día. El testimonio comenzará...
Los mercados europeos abren a la baja Powell y Yellen testificarán en el Congreso Numerosos miembros de la Fed para hablarám la...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,70%, el Dow Jones un 0,32% y el...
Conozca cuáles quienes fueron los ganadores de la tercera semana de entrenamiento en la TRADING CUP 2021 y qué instrumentos operaron. Conéctate...
Alemania extenderá el bloqueo hasta el 18 de abril La lira turca cae tras el despido del director del banco central Los rendimientos de los...
Nordea ha publicado una recomendación para el par de divisas EURUSD El Banco recomienda tomar posiciones cortas en el par con los siguientes...
Las acciones de Kansas City Southern (KSU.US) subieron un 17% después de que el operador ferroviario accediera a ser comprado por Canadian Pacific...
Los rendimientos de los bonos del Tesoro retroceden al 1,68%, el Nasdaq gana un 0,8% La vacuna AstraZeneca (AZN.US) fue 79% efectiva contra Covid-19...
Tras el inicio de la sesión estadounidense, el índice Nasdaq (US100) es el de mejor comportamiento y se cotiza por encima del nivel psicológico...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario donde Pablo Gil analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos...
Morgan Stanley incluye en su oferta el Bitcoin a inversores con alto nivel de capital El número de "ballenas" (inversores con...
Las acciones ordinarias de Volkswagen (VOW1.DE) están ganando alrededor del 12% hoy en medio del sentimiento positivo del mercado hacia la compañía...
La semana pasada, vivimos períodos de altos niveles de volatilidad, cuando el dólar estadounidense perdió fuerza a mediados de...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor