JAP225 se desplomó después de la revisión de la política del BoJ
El Banco de Japón concluyó una revisión de política de 3 meses y anunció los resultados hoy. El Banco ha decidido realizar...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
El Banco de Japón concluyó una revisión de política de 3 meses y anunció los resultados hoy. El Banco ha decidido realizar...
Los mercados europeos abren a la baja Continúan las conversaciones entre Estados Unidos y China Datos de ventas minoristas de Polonia...
La garantía de Powell de que no hay necesidad de preocuparse por la inflación tuvo un efecto de corta duración. Los rendimientos empezaron...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,48%, el Dow Jones cerró un 0,46%...
Las acciones de AMC Entertainment (AMC.US) aumentaron más del 8% después de que la cadena de cines anunciara que el 98% de sus cines en EE....
El índice de la Reserva Federal de Filadelfia se disparó a su máximo de casi 50 años Las empresas continuaron informando...
El índice alemán DAX alcanzó nuevas cotas históricas durante la sesión de hoy. Mientras tanto, vimos un ligero retroceso...
Estimados clientes: Les informamos de que mañana viernes 19 de marzo debido a la festividad de San José en la Comunidad de Madrid, los...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario de Pablo Gil dónde aprenderemos a leer el mercado junto a un trader profesional.
En esta edición de nuestro seminario de simulación en vivo, Pablo Gil, nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos...
El DE30 rompió su rango lateral de varios días y podría alcanzar un nuevo récord por segundo día. ¿Pueden los...
El petróleo se cotiza hoy bajo presión, cayendo más en un día desde noviembre. Los futuros del crudo WTI cayeron más...
Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen aumentando Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron inesperadamente, el índice de...
Volkswagen (VOW1.DE y VOW3.DE) está atrayendo mucha atención esta semana, gracias a un enorme aumento del precio de las acciones. Si bien...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,770 millones en la semana que finalizó el 13 de marzo, en comparación...
El Banco de Inglaterra decidió adoptar un enfoque de esperar y ver durante su reunión de política monetaria de marzo y dejó...
Nuevo análisis de XTB. Tesla se encuentra en pleno proceso correctivo tras el giro del sentimiento inversor sobre el sector tecnológico....
"Ayer escuche la conferencia de prensa de la FED y sentí pánico. No se si nos tratan de tontos a nosotros o si ellos viven al margen...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 alcanza un nuevo récord histórico HeidelbergCement propone un dividendo...
El Banco Central de la República de Turquía logró hoy una subida de tipos mayor a la esperada. El mercado esperaba que CBRT aumentara...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor