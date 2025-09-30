3 mercados a observar la semana que viene
La Fed ignoró el aumento de los rendimientos de los bonos, mientras que el Banco de Japón decidió ampliar la banda de rendimiento...
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Las acciones de FedEx (FDX.US) aumentaron más del 7% después de que la empresa de entrega publicara cifras trimestrales optimistas. La compañía...
El EURUSD volvió a caer por debajo de 1,19 y se negocia en su nivel más bajo desde el 10 de marzo. El par está probando actualmente...
Las acciones ordinarias de los fabricantes de automóviles alemanes están perdiendo más del 16% en la actualidad. Al observar las acciones...
La Fed interrumpe la exención de SLR El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU.a 10 años saltó al 1,72% Las acciones...
Los índices de EE.UU. y Europa se vieron afectados después de que la Fed anunció que no buscará una extensión de...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 prueba el nivel de oscilación a corto plazo en 14.745 Las acciones ordinarias de Volkswagen...
La decisión de hoy del BoJ destaca la primera duda seria sobre la idea de Abenomics. 8 años de esta política dejaron a Japón...
El Banco de Japón concluyó una revisión de política de 3 meses y anunció los resultados hoy. El Banco ha decidido realizar...
Los mercados europeos abren a la baja Continúan las conversaciones entre Estados Unidos y China Datos de ventas minoristas de Polonia...
La garantía de Powell de que no hay necesidad de preocuparse por la inflación tuvo un efecto de corta duración. Los rendimientos empezaron...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,48%, el Dow Jones cerró un 0,46%...
Las acciones de AMC Entertainment (AMC.US) aumentaron más del 8% después de que la cadena de cines anunciara que el 98% de sus cines en EE....
El índice de la Reserva Federal de Filadelfia se disparó a su máximo de casi 50 años Las empresas continuaron informando...
El índice alemán DAX alcanzó nuevas cotas históricas durante la sesión de hoy. Mientras tanto, vimos un ligero retroceso...
Estimados clientes: Les informamos de que mañana viernes 19 de marzo debido a la festividad de San José en la Comunidad de Madrid, los...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario de Pablo Gil dónde aprenderemos a leer el mercado junto a un trader profesional.
En esta edición de nuestro seminario de simulación en vivo, Pablo Gil, nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos...
