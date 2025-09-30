SIMULACIÓN AVANZADA DE TRADING
En esta edición de nuestro seminario de simulación en vivo, Pablo Gil, nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos...
El crudo WTI cae casi un 2 % tras informarse que la OPEP+ planea aumentar la producción en 500.000 barriles diarios durante cada uno de los próximos tres meses. Aunque los precios ya se encontraban bajo presión, las pérdidas anteriores se habían recuperado parcialmente...
Leer más
Petróleo Crudo Han surgido nuevas especulaciones de que la OPEP+ podría aumentar la producción en noviembre, potencialmente por encima de los 137.000 barriles diarios mencionados previamente. Las previsiones de la Agencia Internacional de Energía (AIE) apuntan a un...
Leer más
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En esta edición de nuestro seminario de simulación en vivo, Pablo Gil, nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos...
El DE30 rompió su rango lateral de varios días y podría alcanzar un nuevo récord por segundo día. ¿Pueden los...
El petróleo se cotiza hoy bajo presión, cayendo más en un día desde noviembre. Los futuros del crudo WTI cayeron más...
Los rendimientos de los bonos del Tesoro siguen aumentando Las solicitudes iniciales de desempleo aumentaron inesperadamente, el índice de...
Volkswagen (VOW1.DE y VOW3.DE) está atrayendo mucha atención esta semana, gracias a un enorme aumento del precio de las acciones. Si bien...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,770 millones en la semana que finalizó el 13 de marzo, en comparación...
El Banco de Inglaterra decidió adoptar un enfoque de esperar y ver durante su reunión de política monetaria de marzo y dejó...
Nuevo análisis de XTB. Tesla se encuentra en pleno proceso correctivo tras el giro del sentimiento inversor sobre el sector tecnológico....
"Ayer escuche la conferencia de prensa de la FED y sentí pánico. No se si nos tratan de tontos a nosotros o si ellos viven al margen...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 alcanza un nuevo récord histórico HeidelbergCement propone un dividendo...
El Banco Central de la República de Turquía logró hoy una subida de tipos mayor a la esperada. El mercado esperaba que CBRT aumentara...
DE30 es uno de los índices europeos con mejor rendimiento en la actualidad. El índice alemán gana más del 1% hoy y ha alcanzado...
Nuevo análisis de XTB. Volkswagen publicó unos resultados que sorprendieron al mercado, no tanto por los número que también...
El oro saltó ayer tras la debilidad del dólar estadounidense después de que la Fed anunciara una decisión de política...
Los mercados europeos abren al alza Decisiones de tipos de Norges Bank, CBRT y BoE Solicitudes de desempleo en EE.UU. estimadas en 700k La...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El Dow Jones y el S&P 500 cerraron en máximos históricos...
Conozca al mejor trader de la segunda semana de entrenamiento de la XTB TRADING CUP y cuál fue su estrategia utilizada en el concurso para lograr...
A continuación, presentamos algunas conclusiones clave de la conferencia de prensa del presidente de la Fed. Declaración inicial: Las...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor