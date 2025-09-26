ÚLTIMA HORA: Los datos de ventas minoristas en EEUU, peores de lo esperado
Los datos de ventas minoristas en EEEUU del mes de febrero han sido publicados hoy a las 13:30h (GMT+1). El informe ha reflejado resultados peores de los...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los datos de ventas minoristas en EEEUU del mes de febrero han sido publicados hoy a las 13:30h (GMT+1). El informe ha reflejado resultados peores de los...
Los índices europeos cotizan al alza DE30 se acerca a la línea de tendencia a corto plazo RWE espera un menor EBITDA...
Nuevo análisis de XTB. Bankinter es de las entidades financieras con mejor rendimiento del Ibex35, a la espera de que saque a bolsa a sus aseguradora...
GBPJPY ha estado operando en una tendencia alcista recientemente. Sin embargo, la semana pasada se inició un movimiento a la baja y podemos observar...
Los mercados europeos esperan abrir al alza Datos de ventas minoristas de EE.UU. de febrero ZEW alemán esperado en 73,9 en marzo El...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,65%, el Dow Jones un 0,53% y el...
Conozca cuáles quienes fueron los ganadores de la segunda semana de entrenamiento en la TRADING CUP 2021 y qué instrumentos operaron. Conéctate...
Las acciones estadounidenses se toman un respiro antes de la reunión de la Fed Varios países de la UE suspendieron el uso de la vacuna...
Las acciones de Gap (GPS.US) subieron más del 6,0% después de que Wells Fargo elevara su precio objetivo sobre las acciones a un máximo...
Dow Jones en nuevos máximos históricos Biden planea la primera gran subida de impuestos en casi 30 años AMC (AMC.US) reabrirá...
El precio de Bitcoin no ha conseguido mantenerse por encima de los 60.000 USD India propondrá una ley que prohíba las criptomonedas Se...
Al final de la sesión europea, los ánimos en la bolsa de valores empeoraron por las noticias negativas sobre la vacunación contra...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas AUDCAD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Las acciones de Eli Lilly (LLY.US) se desplomaron más del 8% después de que el fabricante de medicamentos anunciara su tratamiento experimental...
TD BANK emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los...
La nueva semana comenzó con un ánimo positivo en el mercado bursátil mundial, mientras que el USD intenta recuperar los últimos...
Los mercados europeos cotizan al alza el lunes DE30 se mantiene por encima de la línea de tendencia alcista a corto plazo Volkswagen...
Nuevo análisis de XTB. Caterpillar sigue defraudando en sus fundamentales mientras en bolsa, el precio de la acción está descontando...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor