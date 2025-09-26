VÍDEO DE ANÁLISIS: AMD buscará nuevos máximos en 2021
Nuevo análisis de XTB AMD, ha tocado recientemente un soporte clave en 74,5$ por acción de su estructura lateral, coincidiendo con una recuperación...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los estados de ánimo optimistas durante la sesión de ayer en Wall Street han llevado a los principales índices estadounidenses a nuevos...
Los mercados europeos abren a la baja Informe del mercado laboral canadiense de febrero Los mercados de futuros europeos apuntan a...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
El S&P 500, Dow Jones y Russell 2000 terminaron las operaciones de ayer en máximos históricos con ganancias de 1.04%, 0.58% y 2.31%...
El BCE acelerará la compra de bonos Los datos de solicitudes semanales de desempleo son los más bajos desde noviembre de 2020 El presidente...
Christine Lagarde en la conferencia del BCE tuvo que responder preguntas principalmente sobre el aumento del ritmo de compras de activos bajo el programa...
Las acciones de Boeing (BA.US) subieron más del 5% después de que Reuters informara que el fabricante de aviones está cerca de finalizar...
La Cámara de Estados Unidos aprobó el paquete de ayuda económica de 1,9 billones de dólares Las solicitudes semanales...
¡Ya estamos en directo! No te pierdas el seminario de Pablo Gil dónde aprenderemos a leer el mercado junto a un trader profesional.
En esta edición de nuestro seminario de simulación en vivo, Pablo Gil, nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos...
GameStop vuelve a estar sujeto a una volatilidad elevada Los inversores minoristas empujaron las acciones por encima de los 250$ El minorista...
D1 El DE30 retrocede desde el máximo histórico el jueves y podría terminar con la racha ganadora de cuatro días. Después...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,712 millones en la semana que finalizó el 6 de marzo, en comparación...
La formación de doble suelo ha aparecido en el gráfico AUDUSD recientemente y ha provocado una corrección alcista de más de...
Durante la rueda de prensa, Christine Lagarde destacó en particular que el reciente aumento de los rendimientos plantea un riesgo para las condiciones...
El BCE mantuvo su política monetaria sin cambios durante su reunión de marzo de 2021, aunque el ritmo de compra de bonos se acelerará...
Nuevo análisis de XTB. Telefónica se encuentra en un punto técnico clave, los 4€ por acción, si consigue romper esta resistencia,...
Nuevo análisis de XTB. Repsol está muy favorecido por la situación reciente del mercado, subidas en el precio del petróleo,...
