El Dax Alemán borra las ganancias diarias
Los mercados europeos operan mixtos el jueves DE30 retrocede desde un nuevo récord histórico Hugo Boss reporta pérdidas...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los metales preciosos continúan recuperándose. El platino detuvo las caídas la semana pasada y se puede observar un fuerte repunte...
El oro continúa el movimiento de recuperación iniciado después de un intento fallido de romper por debajo de un soporte clave en 1.680$....
Se espera que los mercados europeos abran al alza Decisión de tipos del BCE a las 13:45h, rueda de prensa de Lagarde a la 14:30h Biden...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Las acciones de Apple (AAPL.US) cayeron más de un 1,0% después de que la agencia de noticias Nikkei informara que el gigante tecnológico...
Tasa de inflación de EE.UU. más alta desde febrero de 2020 IPC subyacente por debajo de las expectativas La tasa de inflación...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer en su mayoría al alza. El Dow Jones ganó un 1,46%, el S&P 500...
Conozca al mejor trader de la primer semana de entrenamiento de la XTB TRADING CUP y cuál fue su estrategia utilizada en el concurso para lograr...
Inflación de EE. UU. en el máximo de un año El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años disminuye Pfizer...
Explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que se puede aplicar a cualquier activo y espacio temporal con...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. aumentaron en 13,80 millones de barriles en la semana que terminó el 5 de marzo, tras un aumento de 21,563...
El Banco de Canadá dejó sin cambios su tipo de interés de referencia en el límite inferior efectivo del 0,25%, como se esperaba...
US100 Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico estadounidense: Nasdaq-100 (US100). Al observar el intervalo H4,...
Las acciones de GameStop (GME.US) subieron otro 15% antes de la apertura, lo que encaminó al minorista de videojuegos hacia su racha más...
Después de un nuevo máximo de alrededor de 71,35$, el PETRÓLEO ha estado operando bajo presión últimamente. En un marco...
La tasa de inflación anual en los EE. UU. aumentó al 1,7 %% en febrero desde el 1,4% del mes anterior, en línea con las expectativas...
Nuevo análisis de XTB. GameStop reunirá un comité ejecutivo para valorar la transformación del negocio hacia lo digital. Desde...
Los mercados europeos se suman a las ganancias de ayer DE30 prueba el límite superior del canal ascendente en 14,450 pts Adidas...
