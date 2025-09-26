ANÁLISIS DE ACCIONES: Resultados de Inditex: 2021 muy positivo
Nuevo análisis de XTB. Inditex ha publicado sus resultados, con una caída superior a la esperada de los ingresos y los beneficios, todavía...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El BCE ha tenido en parte éxito al rebajar los rendimientos de los bonos y ha conseguido que el DE30 alcance máximos históricos y...
Brent (OIL) inició esta semana por encima de los 70 dólares, el nivel más alto a principios de enero de 2020, en medio de las tensiones...
Echando un vistazo al US30 desde un punto de vista técnico, podemos ver que el índice ha pintado un patrón local de doble techo, lo...
Los mercados europeos abren a la baja Cámara de Estados Unidos vota sobre estímulo de 1,9 billones de dólares Datos...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los índices estadounidenses terminaron la cotización de ayer al alza. El Nasdaq subió un 3,69%, el S&P 500 ganó un 1,42%...
Ha llegado el momento que muchos estaban esperando. Una nueva versión de la XTB TRADING CUP, el concursos de inversiones más importantes...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) suben más del 14% hoy después de caer un 21% durante cinco días seguidos. El movimiento ascendente...
Danske Bank ha publicado una recomendación en el par de divisas AUDUSD El Banco recomienda tomar una posición corta en el...
TD BANK ha presentado una recomendación en el par EURCAD El Banco recomienda tomar posiciones cortas en el par siguiendo los...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Acceda al seminario online y aprenda a leer el mercado...
US100 subió más del 3.6% hoy, alcanzando el límite superior de la zona de consolidación en 12,750 pts. Ayer, los vendedores...
CrowdStrike Holdings (CRWD.US en xStation5) ha tenido un desempeño extraordinario desde sus mínimos históricos del año pasado...
Petróleo: Brent superó los $ 70 por barril El precio subió más de $ 50 desde su baja escala local similar a la primera...
El fortalecimiento de ayer del dólar llevó a una mayor liquidación en el mercado del oro, mientras que hoy podemos observar un repunte....
Nuevo análisis de XTB. Técnicas Reunidas vuelve a los beneficios en un contexto de incremento de precios del barril de petróleo y...
El Nasdaq ha protagonizado una de las mayores caidas mientras otros índices como el DAX o el FTSE100 lo están haciendo bien. Esto nos lleva...
Los mercados de valores europeos cotizan ligeramente al alza DE30 cotiza en nuevos máximos históricos Continental cae...
