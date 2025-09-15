🔴 ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (10.04.2025)
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Las acciones de Capri Holdings (CPRI.US) suben cerca de 5,5% en la apertura del pre-market, después de que Prada acordara adquirir Versace por USD...
CME Group (CME.US) y CBOE Global Markets (CBOE.US) se encuentran entre los principales proveedores de instrumentos financieros, principalmente para inversores...
El oro ha repuntado cerca de 5,5% desde el mínimo del lunes. Aunque el contrato de futuros del GOLD rebotó desde el nivel de 78,6% de retroceso...
Informe del IPC de marzo en EE. UU.: IPC interanual: 2,4% vs 2,5% esperado y 2,8% anterior IPC subyacente interanual: 2,8% vs 3,0% esperado...
Estados Unidos – Datos de empleo de abril: Solicitudes iniciales de desempleo: 223.000 (Pronóstico: 223.000; Anterior: 219.000) Solicitudes...
Este jueves 10 de abril, los mercados globales centrarán su atención en el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de...
Hoy a las 14:30 se publica el informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. correspondientes a marzo. Los pronósticos sugieren...
El anuncio de la suspensión temporal de los aranceles propuestos por Donald Trump, que ha animado las subidas del mercado, también afecta...
El sentimiento en el mercado bursátil europeo es positivo hoy, respaldado por la perspectiva de una suspensión de 90 días de los aranceles...
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US) ha publicado sus resultados mensuales y trimestrales estimados. La compañía reportó...
La volatilidad ha sido descomunal esta semana, impulsada por eventos que acapararon titulares y que han hecho oscilar los mercados de un extremo a otro....
Wall Street subió al final de la sesión de ayer después de que Donald Trump suspendiera la mayoría de los aranceles de represalia...
La Reserva Federal publicó las actas de su reunión del 18 y 19 de marzo de 2025, revelando que los funcionarios decidieron mantener la tasa...
Los mercados experimentaron una volatilidad extrema, con el S&P 500 (US500) pasando de una caída del 4,7 % en la apertura a un alza del 3,4 %,...
Trump anunció una suspensión de 90 días en los aranceles para aquellos países que han optado por cooperar y han iniciado conversaciones...
Los precios del crudo WTI se desplomaron hasta alcanzar un mínimo de cuatro años, debido a un doble golpe: el aumento de la producción...
Los bonos del Tesoro de EE. UU. registran su mayor caída desde la crisis de 2008. Los mayores aumentos se observan en las rentabilidades de los...
