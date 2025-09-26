ANÁLISIS DE ACCIONES: Tubacex en negociaciones de ERE
Nuevo análisis de XTB. Tubacex está en negociaciones de ERE de sus plantas locales, donde los sindicatos intentan reducir lo máximo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
US100 cayó en picado ayer cayendo casi un 3% cuando los inversores escaparon de las acciones de crecimiento y pasaron a las acciones de valor. Sin...
A pesar de que el Brent (OIL) inició la semana con una gran brecha alcista, los compradores no pudieron mantener el impulso y el precio comenzó...
Los mercados europeos abren ligeramente a la baja Se espera que el informe WASDE muestre menores inventarios finales de maíz, soja...
Muy buenos díasa todos: Damos comienzo a la jornada con la apertua de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer de forma mixta. El Dow Jones ganó un 0,97%, el S&P 500 cayó...
Los ánimos en el mercado de valores mejoraron claramente después de la apertura de la sesión estadounidense. Al observar el Nasdaq...
Conozca quiénes fueron los ganadores de la primera semana de entrenamiento en la TRADING CUP 2021 y qué instrumentos operaron. Conéctate...
DAX y Dow Jones alcanzaron nuevos récords El Senado de EE. UU. aprobó el proyecto de ley de estímulo de 1,9 billones de dólares...
El US30 (contrato para Dow Jones) subió más del 1.8% y alcanzó un nuevo máximo histórico incluso a pesar del hecho de...
Las acciones de GameStop (GME.US) subieron más del 30% después de que el minorista de videojuegos confirmara hoy que el inversor activista...
El Senado aprobó un proyecto de ley de alivio de COVID-19 de 1,9 billones de dólares. Comentarios alcistas de David Tepper, fundador...
JP Morgan emitió una recomendación para el par de divisas CADJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los...
JP Morgan emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los...
Nuevo seminario donde Pablo Gil analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos para la semana. Conéctate...
Desde el comienzo de la sesión de hoy, hemos estado observando un sentimiento positivo en el mercado de valores, lo que puede explicarse por el...
El par GBPUSD experimentó un retroceso significativo en los últimos días. Después de que se establecieran los máximos...
La nueva semana comenzó con la fortaleza del dólar estadounidense frente a las principales divisas, mientras que los rendimientos continúan...
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) emitió una recomendación para el par de divisas EURCAD. MUFG recomienda tomar una posición...
Goldman Sachs recupera la mesa de operaciones de Bitcoin AWS lanza Amazon Managed Blockchain para Ethereum Las acciones de MicroStrategy...
