🏆El oro en soporte clave❗
El movimiento a la baja en el mercado del oro se aceleró en febrero cuando los rendimientos estadounidenses comenzaron a subir rápidamente....
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
El movimiento a la baja en el mercado del oro se aceleró en febrero cuando los rendimientos estadounidenses comenzaron a subir rápidamente....
Nuevo análisis de XTB. Inmobiliaria Colonial publicó unos resultados muy en linea de la expectativas y las perspectivas del sector le ham...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 sube por encima de 14.060 pts de resistencia El CEO de ThyssenKrupp quiere que la unidad...
Nuevo análisis de XTB. Merlin Properties ha tocado resistencia en los 9€ por acción, tras unos buenos resultados anuales, las perspectivas...
Credit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas EURAUD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par...
El dólar estadounidense cotiza al alza frente a la mayoría de sus pares principales al comienzo de una nueva semana. El USD está siendo...
Se espera que los mercados europeos abran al alza Instalaciones petroleras sauditas atacadas por los hutíes La producción...
Las acciones en Asia cotizan a la baja al comienzo de una nueva semana en medio de un aumento en la aversión al riesgo. El Nikkei cayó...
Las nóminas no agrícolas aumentaron a 379 mil empleos en febrero después de un aumento revisado al alza de 166 mil en enero y en comparación...
El aumento de los rendimientos de los bonos, especialmente en Estados Unidos, sigue siendo un tema clave en los mercados. El presidente de la Fed, Powell,...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron casi un 10%, extendiendo las pérdidas de ayer debido al aumento de los tipos de interés y la corrección...
Conozca cuáles fueron los instrumentos más operados la primera semana de entrenamiento en la TRADING CUP 2021 y qué rendimientos tuvieron. Conéctate...
Invertir en índices bursátiles es la forma más sencilla de reducir riesgo frente a invertir en acciones. Se debe a que el índice...
En el inicio de la sesión en Wall Street, se observaba una clara brizna de optimismo entre los inversores. Pocos minutos después, sin embargo,...
Informe de NFP mejor de lo esperado El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió al 1,62% Las acciones de Norwegian...
Nuevo análisis de XTB. Alibaba se suma a las correcciones del mercado norteamericano por la presión en las rentabilidades de los bonos estadounidenses....
La economía de EE. UU. Agregó inesperadamente 379 mil empleos en febrero, en comparación con el aumento revisado al alza de 166 mil...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
El USD está ganando frente a la mayoría de los principales pares el viernes, luego de un aumento en los rendimientos de los bonos del Tesoro....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor