TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los precios del petróleo comenzaron a recuperarse de las caídas de principios de la semana el miércoles y el movimiento alcista se...
Los índices europeos cotizan a la baja DE30 lucha cerca del promedio móvil de 200 horas Alemania pagará 2.400...
Nuevo análisis de XTB. Alibaba se suma a las correcciones del mercado norteamericano por la presión en las rentabilidades de los bonos estadounidenses....
El presidente de la Fed, Powell, quitó importancia al aumento de los rendimientos estadounidenses durante el discurso de ayer. Su acción...
Los mercados europeos abren a la baja Se espera que el informe de NFP muestre un aumento de 182 mil empleos en febrero Discursos de miembros...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europea ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer y terminaron a la baja por tercer día consecutivo. El S&P 500 cayó un 1,34%,...
Las solicitudes de prestación de desempleo, por primera vez, en la semana que terminó el 27 de febrero aumentaron a 745 mil desde la cifra...
La decisión de la OPEP es bastante amplia, pero la reacción del mercado es muy positiva. La mayoría de los países mantendrán...
Las acciones de Exxon (XOM.US) aumentaron más del 4% después de que su director ejecutivo, Darren Woods, reiteró el compromiso de...
Los inversores esperan un discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell Las solicitudes semanales de desempleo aumentan menos de lo esperado Las...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas USDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Las acciones de Zoom se han recuperado casi un 400% en 2020 La empresa se benefició enormemente de la pandemia de coronavirus Sólidos...
US100 cayó fuertemente hoy a pesar de una apertura positiva en Wall Street. Esta es una nueva respuesta al aumento de los rendimientos en EE.UU....
Publicación del informe de NFP el viernes, 1:30 pm GMT El mercado espera un aumento de 185k en las nóminas no agrícolas ADP...
El número de estadounidenses solicitando prestaciones por desempleo fue de 0,745 millones en la semana que finalizó el 27 de febrero, en...
El Nasdaq lleva un tiempo dando señales de pérdida de fuerza. Esto ha llevado a los inversores a preocuparse ante el riesgo de una caida...
Nuevo análisis de XTB. Tras publicar unos resultados históricos, Apple retrocede acompañando al sentimiento inversor respecto al incremento...
