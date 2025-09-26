Patrón de cabeza y hombros (HCH) en el COBRE
El cobre se ha estado negociando bajo presión últimamente. Metal industrial que dibuja un patrón de cabeza y hombros con escote...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
US100 se encuentra en medio de una corrección a la baja. Echando un vistazo al intervalo D1, podemos ver que el índice ha alcanzado el primer...
Caída de los mercados bursátiles europeos DE30 se mueve hacia arriba y hacia abajo después de abrirse Beiersdorf...
Nuevo análisis de XTB. Iberdrola publicaba sus resultados a finales de Febrero en niveles de soporte clave. Tras rebotar, la cotizada sigue con...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja El petróleo aguarda la reunión de la OPEP + El discurso de Powell es...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europea ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 1,31%, el Nasdaq un 2,7% y el Dow Jones un...
Las acciones de Dollar Tree (DLTR.US) subieron casi un 5% a pesar de que la compañía registró ganancias trimestrales mixtas. El minorista...
El crecimiento de Servicios en EE. UU. en el mínimo de 9 meses Las presiones sobre los precios aumentan drásticamente El PMI de...
El par NZDUSD se ha estado moviendo en tendencia alcista durante algún tiempo. Sin embargo, el impulso alcista se desvaneció recientemente....
Mirando el gráfico de la plata, podemos observar una situación técnica interesante. Durante la sesión de ayer, los compradores...
El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años saltó al 1,47%. Informe de ADP por debajo de las expectativas Lyft (LYFT.US) registró...
Los inventarios de crudo en los EE.UU. aumentaron 21.563 millones de barriles en la semana que terminó el 26 de febrero, luego de un aumento de...
Explicación práctica de una metodología de análisis sencilla que se puede aplicar a cualquier activo y espacio temporal. Conéctate...
El PMI no manufacturero del ISM de EE. UU. cayó a 55,3 en febrero desde 58,7 en el mes anterior, por debajo de las expectativas de los analistas...
El canciller del Reino Unido, Rishi Sunak, presentó su presupuesto del Reino Unido para 2021 y promete hacer "lo que sea necesario", incluida...
GOLD Comencemos el análisis de hoy con el mercado del oro. Al observar el intervalo diario, podemos ver que el precio de este producto básico...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en EE. UU. en febrero se publicó a la 1:15 pm GMT. Se esperaba que los datos mostraran un aumento...
