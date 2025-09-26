ANÁLISIS DE ACCIONES: Los inversores penalizan a Palantir
Nuevo análisis de XTB. Palantir, a pesar de batir las expectativas de ingresos, vió incrementados sus costes operativos en un 100%, concretamente...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 retrocede después de alcanzar un nuevo récord histórico La Comisión...
Nuevo análisis de XTB. Inditex dará a conocer su cierre fisca el próximo 10 de Marzo, hasta entonces la cotizada supera los 28€...
Ha estado tranquilo sobre los precios de los productos lácteos en el mercado durante algún tiempo. El dólar neozelandés ha...
Los comentarios de los miembros del BCE ayer parecen tener un impacto duradero en el mercado. Han dicho que el BCE no tolerará el aumento de los...
Se espera que los mercados europeos abran al alza Se espera que ADP muestre un incremento de empleo de 177k en febrero Rishi Sunak...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europea ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,81%, el Nasdaq un 1,69% y el Dow Jones un...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas AUDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Las acciones de Nio (NIO.US) se desplomaron ayer más del 6,0% después de que el fabricante de vehículos eléctricos con sede...
Aprende a manejar de forma correcta la xStation durante la nueva versión de la XTB TRADING CUP, el concursos de inversiones más importantes...
Morgan Stanley ha publicado una recomendación para el par EURGBP El Banco recomienda posiciones largas en el par en los siguientes niveles. Entrada:...
El principal par de divisas comenzó la sesión de hoy a la baja, sin embargo, la segunda mitad del día pertenece a los alcistas ...
El ánimo positivo prevaleció durante la sesión europea, sin embargo, el sentimiento se deterioró después de la apertura...
Las acciones de Zoom Video (ZM.US) subieron un 7% gracias a la estimación optimista Novavax (NVAX.US) publicó resultados del cuarto...
Uno de los factores más importantes a la hora de invertir es el análisis técnico. Acceda al seminario online y aprenda a leer el mercado...
OIL.WTI (West Texas) El petróleo cae antes de la reunión de la OPEP + sobre el futuro de los recortes de producción Arabia...
La economía canadiense se expandió un 2,3% trimestral en el cuarto trimestre de 2020, tras un aumento del 8,9% en el período anterior. La...
US500 ha recortado las pérdidas durante la sesión europea y cotiza alrededor de un 0,2% a la baja una hora antes de que comience la sesión...
Nuevo análisis de XTB. NIO publicó sus resultados esta madrugada, sorprendiendo negativamente con unas pérdidas superiores a las esperadas...
