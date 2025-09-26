El Dax Alemán sube un 1% a medida que continúa con la recuperación
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 prueba la resistencia al 61,8% de retroceso S&P mejora la perspectiva de calificación...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El EURUSD recuperó las ganancias durante la madrugada y está haciendo un fuerte movimiento a la baja a medida que el dólar estadounidense...
Nuevo análisis de XTB. Las expectativas positivas sobre el sector turístico más unos resultados mejores de lo esperado para IAG la...
El platino cotiza un 5% más alto hoy, o casi 60$ por onza. El metal precioso recuperó más del 60% de las pérdidas sufridas...
El dólar australiano es una de las principales divisas con mejor rendimiento en la actualidad en medio de un aumento en el apetito por el riesgo....
Los mercados europeos se abrirán al alza PMI finales de Europa y EE. UU. La fabricación de ISM se mantiene plana en febrero Está...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la semana con el repaso semanal ¿qué habrá pasado en los mercados que pueda afectar...
Las acciones de Asia cotizan al alza. Nikkei ganó 2.5%, S & P / ASX 200 agregó 1.7% y los índices de China cotizaron al alza....
El par AUDUSD cayó casi un 2% el viernes, volviendo a los máximos de 3 años, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos a...
Los mercados de valores se desplomaron esta semana en medio de un repunte en los rendimientos estadounidenses. Es probable que el mercado de bonos continúe...
Los ingresos personales de EE. UU. aumentan más de lo esperado El gasto personal en EE.UU. Aumentó un 2,4% en enero Los...
Las acciones de Nikola (NKLA.US) cayeron bruscamente durante la sesión de hoy. Ha resurgido una atmósfera tensa en torno al fabricante de...
Las acciones estadounidenses cambian de tendencia El rendimiento del Tesoro de EE. UU. A 10 años corrige ligeramente Beyond Meat (BYND.US)...
El EURUSD ha experimentado fuertes caídas en los últimos dos días. Al observar el intervalo H4, podemos ver que el par ha alcanzado...
La inflación del PCE base, que excluyen los alimentos y la energía, aumentaron un 0,3% respecto al mes anterior en enero, tras un aumento...
Nuevo análisis de XTB. Siemens Gamesa está en el foco de los grandes bancos americanos. Algunos como Citi, le otorgan un potencial del 70%...
AHORA: Breve repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de...
Los últimos días hemos presenciado un desplome en el mercado de bonos especialmente en el largo plazo. Esta fuerte caida ha provocado un...
Nuevo análisis de XTB. Grifols acaba de publicar unos resultados mixtos. Incrementa sus ingresos un 4.7% mientras su beneficio retrocede un 1,1%....
