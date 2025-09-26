El Dax Alemán sube 200 puntos desde los mínimos diarios
Los índices europeos se recuperan tras una apertura más baja DE30 prueba la resistencia a 13,850 pts Deutsche Telekom...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
La plata ha sido bastante resistente durante la última venta masiva de oro provocada por el aumento de los rendimientos. Si bien el oro se ha estado...
Continúa la venta masiva de acciones Inflación PCE subyacente de EE. UU. de enero Video reunión de ministros de finanzas...
Los rendimientos de los bonos continúan su fuerte aumento a medida que los operadores apuestan por un escenario de rápida reflación....
Muy buenos días a todos:
Los índices estadounidenses se desplomaron ayer en medio de un repunte en los rendimientos. El Nasdaq cayó un 3,52%, el Dow Jones cayó...
Recientemente, uno de los principales temas en los mercados financieros ha sido el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU., Lo que...
Los principales índices de Wall Street cayeron con fuerza hoy, ya que el aumento de rendimientos de los bonos continuó ejerciendo presión...
Las acciones de Twitter (TWTR.US) aumentaron casi un 12% después de que la compañía revelara en una presentación a la SEC que...
Las solicitudes de desempleo caen al mínimo de casi 3 meses Los pedidos de bienes duraderos de EE. UU. superaron el pronóstico Hoy,...
¡Ya estamos en directo! Este año ha comenzado de una forma vertiginosa. Nuevas restricciones, foros que disparan las cotizaciones...
Las acciones de GameStop (GME.US) crecen de nuevo a medida que regresa el frenesí comercial Los reclamos por desempleo en Estados...
En 10 MINUTOS, iniciamos el segundo seminario del ciclo "2021: esperando lo mejor, preparados para lo peor" Pablo Gil le enseñará...
El precio de las acciones de Gamestop (GME.US) está subiendo nuevamente, sorprendiendo a quienes pensaban que el precio de las acciones se estabilizaría...
Nvidia informó resultados para el trimestre de noviembre a enero Las ventas aumentaron 61% interanual El aumento de las criptomonedas...
El número de estadounidenses que solicitaron beneficios por desempleo fue de 0,730 millones en la semana que terminó el 20 de febrero, en...
Nuevo análisis de XTB. ETSY, cotizada tecnológica de venta por internet de productos para el hogar y el bricolaje, ha tenido un desempeño...
Nuevo análisis de XTB. Telefónica publicaba sus resultados, que convencían a los inversores al mejorar las espectativas. Además,...
Los mercados europeos recortan las ganancias iniciales DE30 retrocede a la zona de precios de 13,950 pts Bayer propuso un dividendo...
Las monedas de las Antípodas tienen el mejor desempeño del G10 este año. El AUDUSD cotiza casi un 45% de los mínimos del año...
