Gráfico del día - US100
Los mercados de valores mundiales se desplomaron durante los últimos dos días en medio de la venta masiva de acciones tecnológicas....
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Los mercados de valores mundiales se desplomaron durante los últimos dos días en medio de la venta masiva de acciones tecnológicas....
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Segundo día del testimonio de Powell Ganancias de NVIDIA tras el cierre del...
La libra esterlina es un claro ganador entre las divisas mayores este año. El GBPUSD cotizaba hoy por encima de 1,42$ en la negociación asiática frente...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. S&P 500 ganó 0.13%, Dow Jones agregó 0.05%, Nasdaq...
Nasdaq alcanza mínimo de 4 semanas Powell dice que el apoyo a la economía es necesario durante 'algún tiempo' La libra...
A continuación, presentamos algunas conclusiones clave de la sesión de preguntas y respuestas del presidente de la Fed: Con respecto...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron hasta un 13% hoy, el peor día desde septiembre, antes de recuperar la mayoría de esas pérdidas...
Fed Chair Powell's testimony to Senate Banking Committee Tech stocks under pressure Home Depot (HD.US) stock fell despite upbeat Q4 figures US...
En 10 minutos, acceda al seminario online con Pablo Gil y aprenda a leer el mercado junto a un trader profesional. Conñectate a través...
Como era de esperar, el presidente de la Fed, Powell, está tratando de calmar los mercados. Powell dijo que se comunicará mucho antes de...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. aumentó a 91,3 en febrero desde el 89,3 del mes anterior y en comparación...
Petróleo La producción estadounidense está volviendo lentamente a niveles normales. Sin embargo, es probable que los datos de...
Nuevo análisis de XTB. Repsol se dispara en bolsa tras publicar unos resultados mejores que las estimaciones y con los precios del crudo que buscan...
Los mercados de renta variable a nivel global están cotizando a la baja durante la jornada de hoy, bajo la presión del mal comportamiento...
Si estás comprado de acciones que te gustan pero ves un riesgo de corrección a corto plazo puedes cubrir tu posición vendiendo otro...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 cayó a un nuevo mínimo de 3 semanas Informes de Covestro y HeidelbergCement Los...
Se puede ver hoy una carnicería en el mercado de las criptomonedas. Bitcoin se desploma por segundo día consecutivo y, a pesar de recuperar...
Los precios del café subieron ayer y alcanzaron un máximo de 14 meses. Los pronósticos de clima húmedo para las principales...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor