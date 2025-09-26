ANÁLISIS DE ACCIONES: ¡IAG rompe los 2€ por acción!
Nuevo análisis de XTB. IAG ha recuperado los 2€ por acción con fuerza. Fue durante la última hora de la sesión de ayer...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los mercados europeos abren al alza Powell comparece en el Congreso Se espera que los mercados de valores europeos inicien las operaciones de...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer en su mayoría a la baja. El S&P 500 cayó un 0,77%, el Nasdaq...
Lagarde dice que el BCE está siguiendo de cerca los rendimientos de los bonos Boris Johnson revela plan de salida del confinamiento Las acciones...
Las acciones de Boeing (BA.US) cayeron más de un 3,0% previa apertura de mercado, después de que las aerolíneas de Estados Unidos,...
Repunte de los rendimientos de los bonos en EE.UU. Las acciones de Big-Tech caen Las acciones de Dish Networks (DISH.US) cayeron debido a la...
El Primer Ministro Boris Johnson ha presentado su "hoja de ruta " para reabrir y reactivar la economía de Reino Unido en...
Muy buenas tardes a todos: Debido a un problema técnico la emisión de Visión Semanal de Mercados con Pablo Gil se ha cortado...
En 10 minutos damos inicio a un seminario con Pablo Gil donde analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos...
La Presidenta del BCE, Lagarde, dijo hoy que el Banco Central Europeo está monitoreando de cerca los rendimientos nominales de los bonos a largo...
Las criptomonedas entran en fase de corrección La capitalización total de Bitcoin alcanza los 1.03 trillones de USD Ethereum escapa...
TD BANK emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición CORTA en el par con los...
Nuevo análisis de XTB. Maxlinear Inc., cotizada de semicondutores se encuentra en máximos históricos aprovechando la escasez en el...
Se pueden observar tonos de riesgo en los mercados de valores globales al comienzo de una nueva semana. El repunte de los rendimientos estadounidenses...
Los mercados europeos cotizan a la baja DE30 se recuperó de mínimos diarios en 13,800 ptos. Continental recomendará...
Nuevo análisis de XTB. EQT Corp es una empresa independiente del sector del gas natural, que dirije su negocio hacia la sostenibiidad con el medio...
El DAX alemán (DE30) cae casi un 1,3% hoy, tras una sesión asiática pesimista. Si bien las caídas en las bolsas de valores...
El zinc es uno de los metales industriales con mejor rendimiento en la actualidad, ganando alrededor del 3%. Los metales industriales se están beneficiando...
Se espera que los mercados de valores europeos abran a la baja IFO alemán esperado en 90,5 en febrero Discurso del presidente del...
