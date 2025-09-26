Revisión semanal de Mercados 22-02-2021
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la semana con la revisión semanal de mercados ¿qué habrá pasado que pueda...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
La actividad industrial estadounidense se desacelera en febrero IHS Markit US Services PMI más alto desde marzo de 2015 El PMI...
Las acciones de Palantir Technologies (PLTR.US) subieron más del 13% el viernes después de que la inversora Cathie Wood de ARK Investment...
El aumento de los rendimientos en Estados Unidos ha llevado al oro a un mínimo de varios meses la semana anterior, mientras que la recuperación...
Las acciones en Asia cotizaron en su mayoría a la baja. S & P / ASX 200 bajó un 0,2%, Kospi cayó un 0,7% mientras que Nikkei...
Janet Yellen, Secretaria de Tesorería de EEUU, aboga por nuevos estímulos económicos El bono de EEUU a 10 años alcanza...
El dato de PMI manufacturero en EEUU arroja una caída hasta los 58.5 puntos en el mes de febrero, desde los 59.2 en enero, en línea con las...
Nuevo análisis de XTB. Renault publicó sus resultados, con unas pérdidas históricas, aunque también bastante descontadas...
El reciente fenómeno meteorológico que asola EEUU (y, más concretamentre, Texas) ha derivado en incontables problemas. Una menor producción...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde haremos un repaso de lo más importante de la semana. Conéctate con nosotros:
Nuevo análisis de XTB. Danone publicó unos resultados mixtos de 2020, donde sorprendió con unos beneficios de 2020 mejores que el...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 rompe por encima de la geometría del mercado local Allianz reportó caída...
Los PMI flash de febrero de Europa y Estados Unidos son los comunicados clave del día. Las publicaciones en Francia y Alemania mostraron la continuación...
El GBPUSD ha estado operando en un canal alcista desde finales de septiembre de 2020. El par ha visto más allá del reciente fortalecimiento...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
El oro experimentó una fuerte liquidación durante los últimos días, ya que los rendimientos estadounidenses siguieron aumentando....
Los mercados europeos abren al alza PMI de Europa y Estados Unidos Se espera que las ventas minoristas canadienses de diciembre muestren...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. El S&P 500 cayó un 0,44%, el Dow Jones bajó un 0,38% y...
Las acciones de SunPower (SPWR.US) se desplomaron más del 12% después de que la compañía solar publicara cifras trimestrales...
