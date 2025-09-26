Análisis Técnico : US500
Durante la sesión de hoy, las acciones mundiales continúan cotizando bajo presión. Al observar el gráfico S&P 500 (US500)...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las solicitudes de desempleo aumentaron 861 la semana pasada, por encima de las expectativas de 765k Los reclamos continuos bajaron, sin embargo,...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 7.257 millones de barriles en la semana que terminó el 12 de febrero, luego de una disminución...
En 10 minutos iniciamos el primer seminario del ciclo especial: "2021: ESPERANDO LO MEJOR, PREPARADOS PARA LO PEOR" con Pablo Gil, donde te enseñará...
Nuevo análisis de XTB. Repsol publicará sus resultados hoy a las 12:30h, aunque peores que el 2019, los inversores se centrarán en...
Tilray ganó más del 200% hasta la fecha La compañía publicó un sólido informe de resultados del...
Decepcionante informe semanal de las prestaciones por desempleo El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años se situa...
Los precios del café Arábica han estado subiendo por tercer día consecutivo, alcanzando el límite superior de la consolidación...
El número de estadounidenses que solicitaron la prestación por desempleo fue de 0,861 millones en la semana que terminó el 13 de febrero,...
Se acaban de publicar las actas de la reunión del BCE de diciembre. Todos los funcionarios del BCE estuvieron de acuerdo en que un amplio estímulo...
El oro ha sido tratado como un activo de refugio seguro durante años, protegiendo la riqueza de los inversores en momentos de mayor riesgo en los...
Comercio de los mercados europeos mixto DE30 opera en un rango de 13,890-13,950 pts Daimler, MTU Aero y Airbus publicaron informes...
El precio del Brent (OIL) saltó por encima de los 65$ por barril hoy por primera vez desde finales de enero de 2020. Si bien el OIL se retiró...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Nuevo análisis de XTB. Acciona publica hoy sus resultados y además comunicó a la CNMV su intención de colocar en bolsa a su...
Los mercados europeos abren ligeramente a la baja Acta del BCE, decisión CBRT Se espera que el DOE muestre una disminución...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer en su mayoría a la baja. El S&P 500 cayó un 0,03%, el Nasdaq...
Al conocerse las actas del FOMC. Los responsables de la formulación de políticas continúan apoyando las medidas de política...
El retroceso de hoy en el mercado de valores estadounidense no ha causado mucho pánico. Mirando desde un punto de vista técnico al índice...
