La acción de CVS Health cae un 5% a pesar de las optimistas cifras trimestrales
Las acciones de CVS Health (CVS.US) cayeron un 5% a pesar de que la cadena de farmacias reportó cifras trimestrales optimistas. La empresa ganó...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Las acciones de CVS Health (CVS.US) cayeron un 5% a pesar de que la cadena de farmacias reportó cifras trimestrales optimistas. La empresa ganó...
Inversores abrumadoramente optimistas sobre las perspectivas económicas Los inversores vuelven a apostar de forma masiva por las compañías...
Las acciones estadounidenses alcanzan nuevos máximos FED Bullard "Eso no es una burbuja, es una inversión normal". Las...
En 20 minutos damos inicio a un seminario más con Pablo Gil, donde hacemos un análisis técnico de distintos instrumentos del mercado. Conéctate...
Los rendimientos más altos en EE.UU. y la curva de rendimiento más pronunciada hacen que el dólar se fortalezca y el precio del...
Petróleo West Texas (factores técnicos): El petróleo cierra la brecha de precios alcista relacionada con la agitación...
Nuevo análisis de XTB. Tras la aprobación de los accionistas del plan de reestructuración de Europcar, la cotizada quiere reorientar...
Nuevo análisis de XTB. TechnipFMC, la petrolera franco-estadounidense ha apostado también por lo renovable a través de su filial Technip...
Los índices europeos se negocian planos DE30 pinta un patrón superior doble en 14,150 pts Zalando puede adquirir una...
El mercado del petróleo comenzó una nueva semana con una brecha alcista luego de los informes del fin de semana de nuevas tensiones en el...
Los mercados europeos abren planos China podría frenar las exportaciones de minerales raros a Estados Unidos Revisión de...
El rápido ritmo del proceso de vacunación del Reino Unido está respaldando a la libra esterlina. Además, el primer ministro...
Los mercados de valores de Asia ganaron un día más. S & P / ASX 200 agregó 0.7%, Nikkei saltó 1.3% y Kospi subió...
Este mes, los futuros de gas natural de EE. UU. alcanzaron niveles no vistos desde noviembre, ya que la caída de las temperaturas en las Grandes...
El par USDCAD ha estado en tendencia bajista desde marzo de 2020. Mirando el intervalo D1, se puede ver que desde el comienzo mismo del impulso bajista,...
Las acciones de Vivendi (VIV.FR) subieron más del 20% después de que el conglomerado de medios francés anunciara planes para cotizar...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil, donde analiza la situación actual de los mercados y los instrumentos más atractivos...
Las ventas de fábrica de Canadá aumentaron a 0.9 %%, luego de una disminución de 0.6% en el mes anterior y en comparación con...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor