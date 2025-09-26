Principales informes de resultados a seguir esta semana
La sesión de caja de Wall Street no se llevará a cabo hoy ya que se celebra el Día del Presidente en los Estados Unidos. Como resultado,...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
El número de ballenas en ETH está disminuyendo Divergencia bajista en el indicador Momentum Ethereum ha estado operando en una...
Nuevo análisis de acciones. Vivendi, el grupo audiovisual y de entretenimiento francés, estudia distribuir el 60% de su participación...
Los futuros de los índices de Wall Street finalizaron la semana pasada en niveles récord y el movimiento alcista continúa hoy. La...
Las acciones en Europa cotizan al alza DE30 retrocede por debajo del soporte en 14.085 ptos. Voklswagen no teme a la competencia...
Nuevo análisis de XTB. Arrancamos la semana con la noticia de de Kerry Group, una cotizada irlandesa del sector de edulcorantes para la alimentación...
El NIKKEI japonés (JAP225) ganó un 1,91% hoy y cerró por encima de la marca de los 30.000 pts por primera vez desde agosto de 1990....
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la revisión semanal de mercados, ¿qué habrá pasado que pueda...
Muy buenos días: Damos comienzo a la semana con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar a mis...
Los mercados europeos abren al alza Comerciantes estadounidenses y canadienses se van de vacaciones Se espera que los mercados de valores...
Los mercados asiáticos lanzaron una nueva semana al alza. Nikkei ganó 1.9% y cerró por encima de 30,000 pts por primera vez desde...
Bausch Health (BHC.US), empresa farmacéutica y de dispositivos médicos, ganó más del 5% durante la sesión de hoy....
Algunos inversores podrían sentirse decepcionados después de la última publicación de datos de la Universidad de Michigan....
Los índices bursátiles estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos esta semana. Los índices han estado ignorando...
Los mercados estadounidenses abren a la baja Los datos de la Universidad de Michigan decepcionan Disney tiene casi 95 millones de...
Hace unos momentos, la Universidad de Michigan publicó los datos de su encuesta para el mes de febrero. La cifra principal cayó a 76,2 desde...
El S&P 500 (US500), Nasdaq100 (US100) y Russell 2000 (US2000) abrieron a la baja el último día de negociación de la semana. Por...
Nuevo análisis de XTB. Aurora Cannabis, otra grande del sector, publicó sus resultados. Estos fueron decepcionantes en relación a...
AHORA nuevo seminario con Pablo Gil, donde hablamos de lo más importante de la semana como datos macroeconómicos publicados, noticias...
