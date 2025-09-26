Dax Alemán: Las acciones europeas caen tras la mala sesión asiática
Las acciones europeas cotizan a la baja DE30 probado promedio móvil de 200 horas Commerzbank saldrá del negocio de...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Nuevo análsis de XTB. Disney publicaba sus resultados al cierre de la sesión. Ha mejorado todas las expectativas y los suscriptores alcanzan...
El GBP es una de las principales divisas con mejor rendimiento en la actualidad. La libra esterlina recibió un pequeño impulso de la publicación...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europea, ¿qué habrá pasado que pueda afectar a...
Se espera que los mercados europeos abran a la baja Video reunión de ministros de finanzas y banqueros centrales del G7 Índice...
Polarcus ganó más del 200% el martes y miércoles La acción se declaró en "default" frente a...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer al alza. S&P 500 ganó un 0,17%, Russell 2000 añadió un...
Las acciones de Pinterest (PINS.US) subieron un 6% después de que el Financial Times informara que el gigante tecnológico Microsoft (MSFT.US)...
El precio del zinc subió más del 2.5% y es, con mucho, la materia prima más fuerte durante la sesión de hoy. También...
Las solicitudes semanales de desempleo por encima de las expectativas Uber (UBER.US) supera las expectativas de ganancias del cuarto trimestre,...
En 15 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil, donde nos enseñará como utilizar diferentes indicadores técnicos que...
La mayoría de las materias primas de agricultura y metales llevan meses experimentando subidas verticales. Esto tarde o temprano impactará...
El número de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo fue de 0,793 millones en la semana que finalizó el 6 de febrero,...
Nuevo análisis de XTB. Valoración de la recuperación de Alibaba por encima de sus niveles pre-covid. La reaparición de Jack...
El oro estaba ganando esta semana, pero hoy vemos un ligero retroceso, a pesar de un buen comienzo de sesión. Vale la pena señalar que el...
Comercio de los mercados europeos mixto DE30 sube a 14.000 ptos Deutsche Boerse publicó los resultados del año completo Los...
Nuevo análisis de XTB. Se esperaba que los ingresos salvasen los resultados de Twitter, y así fue. Los dos últimos trimestres compensaron...
El platino cotiza más de un 10% más esta semana y ha superado el nivel de 1.250$ hoy. Los metales preciosos se benefician del debilitamiento...
Las acciones de cannabis han llamado la atención recientemente, ya que los inversores de Reddit supuestamente apuntan ahora a esta industria. Anteriormente,...
