Apertura de Mercados 11-02-2021
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europea ¿qué habrá pasado que pueda afectar a mis...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Se espera que los mercados europeos abran planos Comisión Europea publicará sus previsiones económicas PepsiCo y...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. El S&P 500 cayó un 0,03%, el Nasdaq un 0,25% y el Dow Jones...
Alemania puede extender el bloqueo hasta mediados de marzo Wall Street retrocede de máximos Inventarios de crudo en USA caen por 3 semana...
En 10 minutos empezamos un nuevo seminario sobre los fundamentos necesarios para comenzar a invertir de forma online en los mercados. Conéctate...
Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron casi un 6% después de que Bloomberg informara que el advenedizo rival de los coches electrónicos,...
Las acciones de Tilray (TLRY.US) aumentaron un 50% hoy extendiendo las ganancias masivas de ayer. El sector del cannabis se ha convertido en una nueva...
Después de las 3:00 GMT hemos podido observar una mayor volatilidad en la bolsa. Los principales índices bursátiles estaban bajo presión,...
Datos de inflación por debajo de lo esperado La comunidad de Reddit se centra en las acciones del cannabis Twitter (TWTR.US) Las ganancias...
El precio del crudo subió tras la publicación del informe EIA de hoy. Los inventarios de petróleo crudo cayeron más de lo esperado,...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde daremos una práctica explicación de una metodología de análisis...
Plata Comencemos el análisis de hoy con el mercado de la plata. Al observar la situación técnica de este metal precioso, se puede...
Las acciones de Coca-Cola (KO.US) superaron el 2.0% en el mercado previo después de que la compañía publicara sus cifras trimestrales....
El cobre gana hoy un 1,7% y es una de las materias primas con mejor rendimiento. La mejora de las perspectivas de la economía mundial, provocada...
La tasa de inflación anual en los EE. UU. se mantuvo sin cambios en enero en 1.4%. La lectura de hoy estuvo por debajo de las expectativas del mercado...
Nuevo análisis de XTB. Esta revisión de NIO previa a los resultados FY el próximo 1 de marzo, arranca con el rumor de que podría...
Apertura de los mercados europeos mixto DE30 retrocede por debajo de 14.000 ptos. Delivery hero casi duplica el volumen de pedidos...
Russell 2000 (US2000) ha tenido un desempeño superior después de la victoria demócrata en las elecciones estadounidenses. El índice...
Nuevo análisis de XTB. Tilray nos sorprendía ayer, antes de la apertura con el acuerdo de colaboración con Grow Pharma (UK) para importar...
