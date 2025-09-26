Apertura de Mercados 10-02-2021
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europea ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Se espera que los mercados europeos abran ligeramente al alza Discursos de los jefes del BCE, el BoE y la Fed Datos del IPC de enero de...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. El S&P 500 cayó un 0,11%, el Dow Jones bajó un 0,03%,...
Sesión mixta en Europa US dolar más débil, GBPUSD máximos Bitcoin rebasa los $45,000 El...
Tanto la mecha bajista de ayer, como la vela roja de hoy en el DAX sugieren un posible patrón de "estrella del atardecer" en el activo....
Las acciones de Twitter (TWTR.US) se han disparado un 4% en la sesión de hoy mientras los inversores esperan los resultados del último...
General Motors (GM.US) anunció que estaba extendiendo los recortes de producción en tres plantas de América del Norte hasta al menos...
El GBPUSD ha continuado con un impulso alcista durante la sesión de hoy. Echando un vistazo a un marco de tiempo semanal, uno podría notar...
Los mercados estadounidenses abren ligeramente a la baja después de una racha de seis días Los economistas de Goldman aumentan...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil donde te enseñamos a hacer un correcto análisis técnico. Conéctate...
Petróleo: Brent cotiza por encima de los 60 dólares el barril. Los máximos de enero de 2020 se ubican alrededor de 70$ por barril La...
Nuevo análisis de XTB. Nvidia publicará sus resultados el próximo 24 de febrero. Hasta entonces, nos deja un triple techo en máximos...
Tilray (TLRY.US) es una compañía farmacéutica y de cannabis, ha abierto con un hueco alcista del 20% tras el anunció de...
TD BANK emitió una recomendación para el par de divisas CHFJPY. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con los...
Goldman Sachs emitió una recomendación para el par de divisas GBPCHF. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Uno de los errores más típicos de los traders es la falta de disciplina. En este vídeo os muestro una posición que tengo en...
Durante la sesión de ayer los precios de los metales preciosos subieron claramente. El oro y la plata se estaban recuperando de las pérdidas...
La UE completa el segundo acuerdo con Pfizer para 300 millones de dosis de vacuna Covid-19 Las exportaciones alemanas aumentaron en diciembre gracias...
Nuevo análisis de XTB. El fabricante de microprocesadores para smartphone corrigió un 12% tras sus resultados de cierre fiscal. Aun mejorando...
