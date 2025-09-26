Calendario económico: La producción industrial italiana y el informe JOLTS en foco
Producción industrial italiana Ofertas de empleo de US JOLTS El calendario económico es bastante ligero con la producción...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Muy buenos días a todos: Comenzamos la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Durante la sesión de ayer, el índice DAX alemán (DE30) alcanzó un nuevo récord. Sin embargo, el día terminó...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. El Dow Jones subió un 0,8%, el S&P 500 subió un 0,7%...
La acción de Hasbro (HAS.US) ha caído un 5% a pesar de que la compañía publicó este trimestre unos...
Los índices estadounidenses alcanzaron nuevos máximos históricos Tesla (TSLA.US) invirtió en Bitcoin Palantir Technologies...
Al final de la semana pasada, el EURUSD se negociaba por debajo del nivel de 1,20$. Sin embargo, los compradores lograron recuperar el control el viernes....
JP Morgan emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
TD BANK emitió una recomendación para el par de divisas USDCHF. El Banco recomienda tomar una posición LARGA en el par con los...
Los futuros del mercado de valores de EE. UU. han alcanzado otro máximo histórico durante el horario asiático. Parte de la ganancia...
Las acciones de Dialog Semiconductor (DLG.DE) subieron un 17% después de que la empresa accediera a ser absorbida por la japonesa Renesas Electronics...
El platino es el metal precioso con mejor rendimiento en la actualidad, subiendo casi un 3%. El precio de la materia prima ha superado su máximo...
Nuevo análisis de XTB. BBVA vuelve a cotizar por encima de los 4€ por acción tras sus resultados. Pero sobre todo tras los comentarios...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 alcanza nuevos máximos históricos Dialog Semiconductor se manifiesta en...
El Brent superó los 60 dólares por barril por primera vez desde finales de enero de 2020. Los precios del petróleo están experimentando...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Las acciones de Activision (ATVI.US) subieron casi un 10% después de que el desarrollador de videojuegos informara un beneficio trimestral de 1,21...
A pesar de la fortaleza del dólar estadounidense, el precio del petróleo crudo Brent sigue aumentando. Esto se debe a muchos factores, pero...
