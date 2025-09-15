🔴 ÚLTIMA HORA
Bitcoin ronda los 115.000 dólares, manteniendo las ganancias recientes al inicio de la semana. El sentimiento se debilitó ligeramente después de que los futuros del Nasdaq y el S&P 500 cayeran tras los informes de una investigación antimonopolio sobre Nvidia. Ethereum...
Leer más
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Leer más
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Leer más
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM.US), el mayor fabricante de chips por contrato del mundo, está bajo la lupa del gobierno estadounidense...
El tipo de cambio en México continúa operando en un rango estrecho, mostrando una dinámica lateral en el mercado cambiario. Durante...
Los índices borran completamente sus alzas y retoman las caídas tras la escalada en la guerra comercial entre EE. UU. y China. Al momento...
En una entrevista que concluyó hace apenas unos minutos, Austan Goolsbee, de la Reserva Federal, expresó su creciente preocupación...
El portavoz de la Casa Blanca, Levitt, afirmó que Estados Unidos acaba de imponer un arancel adicional del 50 % sobre China, elevando el total de...
Crédit Agricole Research ha emitido una recomendación para el par de divisas NZD/USD. Crédit Agricole Research recomienda adoptar...
Lantheus Holdings (LNTH.US), especializada en soluciones radiofarmacéuticas para oncología, cardiología y neurología, se consolida...
En la apertura de la sesión estadounidense, se observan alzas dinámicas. Los índices ya suben entre un 3,50% y un 4,00%. El optimismo...
Los índices estadounidenses inician la sesión de contado con fuertes alzas. La euforia entre los inversionistas está impulsada por...
PMI Ivey de Canadá – Dato actual: 51,3 (Pronóstico: -, Anterior: 55,3)
La sesión de hoy muestra una ola de recuperación tras las caídas que se han extendido desde el jueves. Los índices estadounidenses...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 Los futuros del Nasdaq 100 suben ligeramente hoy, pero la confianza en el mercado sigue...
Crédit Agricole Research ha emitido una recomendación para el par de divisas EURUSD. Crédit Agricole recomienda tomar una posición...
Tras una liquidación récord iniciada el miércoles luego del anuncio de nuevos aranceles por parte de Trump, hoy los mercados en muchos...
🗄️ Descargue el Informe Completo Aquí 📄
El dólar inició la jornada con una tendencia bajista en el mercado chileno, reflejando una combinación de factores internacionales...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EURGBP. Credit Agricole recomienda tomar una posición corta (venta)...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor