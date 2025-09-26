Calendario Económico: El estímulo y la política dominan en un calendario vacío
Los mercados europeos abren al alza El estímulo estadounidense se acerca, los partidos italianos están listos para respaldar...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las acciones en Asia cotizan al alza al comienzo de una nueva semana. El Nikkei ganó un 2,12% y cerró en el nivel más alto desde...
Los mercados se recuperan de las recientes caídas y se dirigen hacia nuevos máximos históricos. El frenesí especulativo de...
Credit Agricole ha emitido recomendación para el par de divisas USDCHF. La entidad recomienda tomar posición larga en el par mencionado,...
Senate approves Biden’s stimulus plan NFP below expectations Peloton (PTON.US) stock fell 7% despite upbeat earnings US indices launched...
Se reduce el número de entidades activas en la red de Bitcoin Ethereum azota nuevos máximos históricos ante la inminente...
Nuevo análisis de XTB. Iberdrola continúa con su plan estratégico y entra en Irlanda con una inversión de 10.000M€. Actualmente...
El par EURUSD ha rebotado recientemente en el área técnica marcada por el nivel 23.6% del Retroceso de Fibonacci, correspondiente al canal...
La economía de los EE. UU. sumó 49 mil empleos en enero, en comparación con la caída revisada a la baja de 227 mil en diciembre...
AHORA EN VIVO, seminario con Pablo Gil donde hacemos un repaso de los acontecimientos más importantes de la semana. Conéctate ahora:
Los datos de nóminas no agrícolas (NFP) de enero son una publicación macro clave programada para hoy. El informe de empleos de EE.UU....
2021 ha comenzado con muchas posiciones de Consenso entre los inversores institucionales y los inversores minoristas. Normalmente este tipo de situaciones...
Nuevo análisis de XTB. Palantir retrocedió a soporte clave tras sus últimos máximos, a la espera de que el próximo 16...
Los mercados europeos cotizan al alza DE30 sube por encima de 14.000 RTL Group salta a la venta de SpotX Los mercados de...
El Brent (PETRÓLEO) saltó por encima de un nivel de oscilación de 59,50 dólares hoy, ya que el petróleo sigue favoreciendo...
El EURUSD rompió ayer por debajo del soporte psicológico en 1.20, insinuando que podría estar inminente una caída más...
Muy buenos días: Damos comienzo al último día de la semana con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá...
Nuevos récords en Wall Street Datos del mercado laboral de EE. UU. Y Canadá en el centro de atención Biden pronunciará...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer al alza. El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en máximos históricos...
