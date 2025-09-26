ERROR SEMINARIO PABLO GIL
Estimados usuarios: Debido a un problema técnico, el seminario Aprende a Invertir en directo con Pablo Gil se ha cortado de forma abrupta siendo...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Estimados usuarios: Debido a un problema técnico, el seminario Aprende a Invertir en directo con Pablo Gil se ha cortado de forma abrupta siendo...
Yellen convoca una reunión con los principales reguladores sobre la volatilidad de GameStop Informe de ADP muy por encima de las expectativas Las...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil, donde analizaremos distintas estrategias que se pueden aplicar a los activos. Conéctate...
Los inventarios de crudo en los EE.UU. cayeron en 0,994 millones de barriles en la semana que terminó el 29 de enero, después de una disminución...
El PMI no manufacturero del ISM de EE.UU. saltó a 58,7 en enero desde el 57,7 del mes anterior, superando las expectativas de los analistas de 56,8. EURUSD...
US100 Comencemos el análisis de hoy con el índice tecnológico estadounidense: Nasdaq (US100). Al observar la situación técnica...
Nuevo análisis de XTB. Siemens Gamesa ha conseguido el megacontrato de Iberdrola para utilizar 200 megaturbinas en el mar de Escocia, esto supone...
El informe de ADP sobre el cambio en el empleo en Estados Unidos en enero se publicó a la 1:15 pm GMT. Se esperaba que los datos mostraran un aumento...
Amazon (AMZN.US) publicó el informe de resultados del calendario del cuarto trimestre de 2020 ayer, después del cierre de la sesión...
La plata frena su escalada en 30$ por onza. El metal precioso ha estado expuesto a una fuerte volatilidad durante las últimas jornadas. Por un...
Cuando invertimos en el mercado haciendo trading, debemos tener claro que muchos de esos trades no saldrán bien. En este vídeo quiero compartir...
Credit Suisse emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
Los mercados europeos cotizan al alza por tercer día consecutivo DE30 no logró superar la resistencia de 13,980 pts Siemens...
El azúcar se ha estado cotizando al alza recientemente, pero el avance de los precios se detuvo ayer en la zona de resistencia en torno a las 16.30....
Nuevo análisis de XTB. Solaria remonta de la caída del 37% tras el informde de Citi sobre el sector de las renovables, tras conocerse que...
La sesión del miércoles comenzó con optimismo en los mercados bursátiles mundiales, pero la atmósfera es particularmente...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar a...
Después del turbulento final de la semana pasada, los contratos del S&P 500 abrieron con una brecha de precios bajista el 1 de febrero, pero...
Los mercados europeos abren al alza Se espera que el informe de ADP muestre un aumento de 45k en el empleo en EE. UU. El ISM no manufacturero...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor