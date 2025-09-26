Resumen de la mañana
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 1,39%, el Dow Jones un 1,57% y el Nasdaq...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las acciones de BP (BP.US) cayeron más de un 6% después de que el gigante petrolero con sede en el Reino Unido reportó unos resultados...
Las acciones de GameStop (GME.US) cayeron un 60% extendiendo las pérdidas de ayer a medida que se desvanecía la negociación especulativa...
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario con Pablo Gil, donde te enseñaremos a leer de manera correcta el mercado a través de un análisis...
El frenesí de los inversores muestra signos de enfriamiento El presidente Biden no está dispuesto a conformarse con un paquete de ayuda...
El precio de la plata cayó más del 5% hoy y es una de las materias primas más vendidas de la sesión. Ayer, el precio...
Petróleo: El precio del WTI superó un pico de febrero de 2020 cerca de $ 55 por barril Brent continúa cotizando por debajo...
Nuevo análisis de XTB. Amazon publicará sus resultados del año 2020 hoy al cierre de sesión americana. Las estimaciones situan...
Hoy se publicarán dos informes clave de resultados en EE. UU. después del cierre de la sesión de Wall Street: Amazon (AMZN.US) y Alphabet...
El Nasdaq100 ha comenzado ha generar señales de fortaleza de nuevo, coincidiendo con el despertar de algunos de los FAANG stocks. En este vídeo...
Mientras durante la semana pasada hemos visto cómo a través del foro de reddit conocido como “wallstreetbets” se incitaba a la...
Nuevo análisis de XTB. Tubacex está en el foco de los foros en españa, con un intento de presión alcista sobre el valor, para...
Los mercados europeos continúan recuperándose DE30 prueba 13,800 pts área Los operadores de Deutsche Bank superaron...
Los mercados bursátiles mundiales continúan recuperándose de las caídas de la semana pasada el martes. Luego de una caída...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar a...
Las acciones de Hecla Mining Co. (HL.US) subieron ayer más del 40%, ya que aparentemente los inversores minoristas a través de salas de chat...
La actividad manufacturera de Estados Unidos se desaceleró levemente a 58.7 en enero, desde 60.5 el mes pasado y por debajo de las expectativas...
Los mercados europeos abren al alza, la plata cae Se espera que la economía de la zona del euro se contraiga en el cuarto trimestre...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer al alza. S&P 500 ganó 1.61%, Dow Jones agregó 0.76% y Nasdaq...
