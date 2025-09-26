⛽ El WTI cerca de máximos de un año
Si bien la atención del mercado se ha centrado recientemente en las acciones estadounidenses y el frenesí especulativo de la plata, los precios...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Si bien la atención del mercado se ha centrado recientemente en las acciones estadounidenses y el frenesí especulativo de la plata, los precios...
Aunque a finales de la semana pasada hubo cierto nerviosismo en la Bolsa, hoy parece que todo ha vuelto a la “normalidad”. Los índices...
Los inversores minoristas apuntan a las acciones de minería de plata Biden invita a 10 senadores republicanos a discutir el proyecto de ley...
En 10 minutos iniciamos nuestro primer seminario de la semana junto a Pablo Gil, donde hablaremos de la situación actual de los mercados y los instrumentos...
El PMI manufacturero del Institute for Supply Management (ISM) en enero se redujo a 58,7 desde 60,5 en el mes anterior. La lectura de hoy estuvo por debajo...
Nuevo análisis de XTB. BlackBerry se sube al carro de las exorbitadas subidas en los mercados tras las publicaciones de WSB, si bien el negocio...
La atención de los mercados se centra en las acciones de los inversores minoristas de Reddit, ya que han sido impulsores de grandes movimientos...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Stellar es una de las muchas criptomonedas que se ha recuperado recientemente. La demanda de Bitcoin volvió la semana pasada y las criptomonedas...
Nuevo análisis de XTB. AMC, la cadena de cines de EE.UU. que ha estado en la lista de seguimiento del foro de WSB, abrirá esta sesión...
Los mercados europeos cotizan al alza el lunes DE30 se acerca a 13,600 ptos Siemens Healthineers (SHL.DE) confirma resultados preliminares Los...
Un movimiento alcista del GBPUSD se ha detenido en los últimos días. Mirando el período de tiempo H4 desde un punto de vista técnico,...
Los índices bursátiles estadounidenses se vieron sometidos a presiones vendedoras el viernes tras el cierre de los mercados europeos. Dado...
La plata abrió con una enorme brecha de precios alcista después de la semana. El metal precioso está ganando un 10% en el día...
Muy buenos días: Damos comienzo al mes de febrero con la apertura del mercado europeo, ¿qué habrá pasado que pueda afectar...
Se espera que los mercados europeos abran al alza La plata se recupera en medio de la escasez de suministro físico Biden se reúne...
Los mercados bursátiles de Asia cotizan al alza al comienzo de una nueva semana. Nikkei gana 1.5%, S & P / ASX 200 agrega 0.8% y Kospi salta...
Los inversores minoristas estadounidenses de Reddit estuvieron en el centro de atención esta semana con acciones de pequeña capitalización...
Las acciones de semiconductores Skyworks Solutions (SWKS.US) subieron un 11%, ya que la empresa registró resultados trimestrales mejores de lo esperado....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor