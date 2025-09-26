¿Se convertirá la plata en el próximo GameStop?
Los usuarios de Reddit señalan que la plata es uno de los mercados más sobrevendidos, al que vale la pena prestar atención. El...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Las acciones abren a la baja el viernes GameStop y AMC vuelven a suvir Caterpillar publicó los resultados del cuarto trimestre Wall...
El PMI de Chicago para el mes de enero resultó ser mejor de lo esperado, mostrando una señal prometedora de recuperación económica....
A los inversores se les ofreció un paquete de datos de EE. UU. para diciembre hace un momento. La inflación subyacente del IPC aumentó...
Los índices cayeron después de que Johnson & Johnson (JNJ.US) publicaran los resultados de los ensayos de vacunas contra el coronavirus....
En 10 minutos iniciamos un nuevo seminario de repaso del mercado en 60 minutos con Pablo Gil. Conéctate con nosotros a través del video:
Este año se presenta como un año de cambio, con la esperanza de salir de la pandemia, de volver al crecimiento económico, pero a su...
Los mercados se han centrado recientemente en una batalla entre inversores minoristas del foro Reddit WallStreetBets y fondos de cobertura con grandes...
Los mercados de valores europeos cotizan a la baja DE30 cotiza cerca de 13,500 pts Daimler publicó sólidos resultados...
Stellar es una de las criptomonedas con mejor rendimiento en la actualidad. La moneda se cotiza a más del 13% por encima del cierre de ayer y está...
Bitcoin ha estado luchando este año con la moneda cayendo más del 30% del máximo histórico. Sin embargo, parece que el precio...
Muy buenos días a todos: Damos comienzo a la última jornada de la semana con la apertura de mercados europeos ¿qué...
Los datos flash del PIB de España para el cuarto trimestre de 2020 resultaron ser una sorpresa positiva. Si bien se esperaba que el país...
El mercado de valores europeo abre a la baja Publicaciones del PIB de Europa y Canadá Caterpillar y Chevron reportan ganancias Se...
Los índices estadounidenses terminaron las operaciones de ayer al alza. El S&P 500 ganó un 0,98%, el Dow Jones añadió...
Los brokers estadounidenses ayer y hoy prohibieron la compra de nuevas acciones de empresas que recientemente se han convertido en el objetivo de un grupo...
Las acciones de American Airlines (AAL.US) subieron más del 70% en la preapertura después de que la compañía publicara...
Continúa la fiebre de GameStop (GME.US) Las acciones de Tesla (TSLA.US) cayeron un 5% después de los resultados del cuarto trimestre El...
La tremenda volatilidad de las pocas empresas que fueron "acortadas" por los grandes fondos de cobertura (Hedge Funds) ha obligado a las plataformas...
