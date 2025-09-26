El euro cayó por debajo de 1,21 dólares al nivel más bajo desde diciembre
El par EURUSD cayó por debajo de 1,21 dólares, el nivel más bajo desde principios de diciembre después de que el BCE anunciara...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Los inventarios de crudo en los EE. UU. cayeron en 9,91 millones de barriles en la semana que terminó el 22 de enero, luego de un aumento de 4,35...
En 10 minutos damos inicio a un nuevo seminario donde analizamos los instrumentos del mercado. Conéctate con nosotros a través del siguiente...
Las acciones estadounidenses bajo presión pendientes de la FED Continua el frenesí de las posiciones bajistas Boeing (BA.US) ...
El BCE volvió a repetir que le preocupa la fortaleza del Euro contra el Dólar estadounidense, dado que dificulta que la tasa de inflación...
DE30 El índice alemán DAX (DE30) alcanzó un nuevo máximo histórico a principios de año, pero los compradores...
USGAME, índice del sector que rastrea el desempeño de las principales empresas de la industria del videojuego y los deportes electrónicos,...
Compras de QE en el centro de atención No espere ninguna decisión de la Fed hoy, es lo que hay. El plan de gastos (Biden) necesita financiación,...
La empresa polaca InPost (INPST.NL) tuvo hoy un exitoso debut en la bolsa de valores de Ámsterdam. Las acciones de la firma de taquillas de paquetería...
Nuevo análisis de XTB. GameStop está disparada en bolsa por culpa, en parte, de un subreddit de inversores llamado "wallstreetbets",...
La temporada de resultados de EE.UU. para el cuarto trimestre de 2020 está en pleno apogeo. El informe de Microsoft publicado ayer después...
Los mercados europeos operan mayoritariamente a la baja Patrón inverso de cabeza y hombros en gráfico DE30 Siemens...
Nuevo análisis de XTB. Solaria alcanzó un nuevo ATH en 31€ por acción, ahora busca soporte y la zona más probable de rebote...
El anuncio de tipos del FOMC es el macroevento clave del día. El banco central de Estados Unidos anunciará su decisión a las...
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar a...
Beyond Meat (BYND.US) y PepsiCo (PEP.US) anunciaron ayer que formarán una empresa conjunta llamada PLANeT Partenship para vender nuevos bocadillos...
Ayer observamos un claro retroceso en los índices estadounidenses. Según la información más reciente, tuvieron lugar problemas...
Se espera que los mercados europeos abran ligeramente a la baja Decisión de tasa del FOMC Apple, Facebook y Tesla reportan sus...
Los índices estadounidenses terminaron la jornada de ayer a la baja. S&P 500 cayó un 0,15%, Nasdaq y Dow Jones bajaron un 0,07% cada...
