AUDNZD - recomendación de Morgan Stanley
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
Leer más
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Leer más
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Leer más
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas AUDNZD. El Banco recomienda tomar una posición corta en el par con...
Empiezan los informes de resultados Las preocupaciones sobre estímulos pesan sobre el sentimiento de riesgo Las acciones de...
En 15 minutos damos inicio a un nuevo seminario con Pablo Gil donde haremos un análisis técnico necesario en los mercados. Conéctate...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par de divisas NZDJPY. El Banco recomienda tomar una posición larga en el par con...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE.UU. aumentó a 89,3 en enero, desde el 88,6 del mes anterior y en comparación...
Petróleo: Actualmente estamos observando una consolidación de precios en niveles relativamente altos. Incertidumbres relacionadas...
Nuevo análisis de XTB. ArcelorMittal está en el foco de interés de los grandes bancos de inversión, algunos de ellos, además...
Las materis primas están experimentado subidas espectaculares desde hace varios meses. Sin lugar a dudas, estas subidas tendrán efecto en...
Etsy (ETSY.US), la empresa de comercio electrónico de EE. UU., ha saltado en la preapertura de mercado. El precio de las acciones de la compañía...
Ha comenzado una de las semanas más ocupadas durante la temporada de resultados de Wall Street del cuarto trimestre de 2020. Entre los aspectos...
Nuevo análisis de XTB. El fondo de inversión australiano IFM, quiere comprar el 22,69% de Naturgy a un precio de 23€ por acicón...
Los mercados europeos se recuperan de las caídas de ayer DE30 sube por encima de 13,800 ptos Linde anuncia recompras...
Los índices blue-chips de Europa tuvieron un comienzo de semana difícil. El lunes se produjo una fuerte liquidación que hizo bajar...
El EURUSD se movió a la baja durante la sesión asiática, pero encontró una demanda al comienzo de la negociación europea....
Muy buenos días: Damos comienzo a la jornada con la apertura de mercados europeos ¿qué habrá pasado que pueda afectar a...
Se espera que los mercados europeos abran planos La confianza del consumidor de CB se ve más o menos plana en enero Microsoft y...
Los índices estadounidenses finalizaron la jornada de ayer de forma mixta. S&P 500 ganó 0.36%, Dow Jones cayó 0.12%, Nasdaq...
A pesar de la falta de datos macroeconómicos significativos, hoy podríamos observar una mayor volatilidad en el mercado de valores. La...
GameStop (GME.US): después de alcanzar nuevos máximos históricos, las acciones del minorista de videojuegos se volvieron negativas...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor